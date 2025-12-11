Șeful NATO avertizează: "Suntem următoarea ţintă a Rusiei. Prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa şi cred că avem timp"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi un avertisment sumbru: "Suntem următoarea ţintă a Rusiei". El a subliniat că "mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse" şi le-a cerut tuturor aliaţilor "să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri", scrie Reuters, potrivit Agerpres.



"Suntem următoarea ţintă a Rusiei. Mă tem că prea mulţi sunt mulţumiţi de sine. Prea mulţi nu simt urgenţa. Şi prea mulţi cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul pentru acţiune este acum. Conflictul este la uşa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Şi trebuie să fim pregătiţi", a adăugat el.



"Rusia ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva NATO în termen de cinci ani", a reiterat Rutte, care a insistat că, fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua să poarte război.



Rutte l-a ironizat însă pe preşedintele rus Vladimir Putin, despre care a spus că următorul său slogan electoral ar trebui să fie "Să redăm slăbiciunea Rusiei".

"Preşedintele american Donald Trump este singurul care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor", a susţinut secretarul general al NATO.



"Trebuie să întărim Ucraina, ca să-l putem stopa pe Putin", a transmis el, declarându-se totodată convins că SUA şi Europa sunt pe aceeaşi lungime de undă în ceea ce priveşte Ucraina.



Rutte a afirmat totodată că strategia de securitate a SUA, criticată pe larg pentru aprecierile sale la adresa Europei, conţine într-adevăr un angajament clar din partea Washingtonului faţă de securitatea continentului, informează EFE.



"În calitate de secretar general al NATO, principala mea sarcină este, desigur, să mă asigur că alianţa în ansamblu este sigură. Şi dacă privesc din această perspectivă şi analizez strategia de securitate (a SUA), aceasta afirmă clar că SUA sunt angajate faţă de Europa, (sunt angajate) să ofere securitate Europei", a declarat el într-o conferinţă de presă la Berlin cu cancelarul german Friedrich Merz.



În acelaşi timp, Washingtonul recunoaşte, de asemenea, "că întreaga alianţă trebuie să rămână sigură", motiv pentru care este necesară o "cooperare strânsă" între aliaţii europeni, SUA şi Canada, a remarcat el.



Rutte a reamintit că, în timpul ultimului summit NATO de la Haga, Trump a cerut un efort comun mai mare pentru creşterea cheltuielilor pentru apărare.



"SUA au fost întotdeauna dedicate NATO, dar au aşteptat întotdeauna să facem mai mult, să cheltuim la fel de mult ca ei. Trebuie să facem acest lucru pentru a ne atinge obiectivele de capabilitate şi pentru a ne asigura că putem lupta împotriva ruşilor dacă ne atacă", a adăugat Rutte, care a avertizat totodată cu privire la ameninţarea reînarmării Chinei.



Secretarul general al NATO a salutat decizia Germaniei de a ajunge la cheltuieli de apărare de 3,5% din PIB până în 2029 şi a citat Germania ca exemplu de urmat pentru restul Europei.



Însuşi Merz, care criticase recent formulările strategiei de securitate privind democraţia în Europa ca fiind "inacceptabile", a subliniat că nu există niciun indiciu că Washingtonul nu îşi va respecta angajamentele în materie de apărare.



"În acest moment, nu am niciun motiv să mă îndoiesc de acordurile pe care le avem cu SUA în cadrul alianţei NATO. Nu există niciun anunţ sau vreun pas către desfiinţarea promisiunii de securitate reciprocă pe care ne-am făcut-o unii altora", a afirmat el.



Merz a subliniat că strategia conţine cuvinte de aprobare pentru NATO şi a spus că răspunsul Germaniei este că Berlinul este conştient "că trebuie să facă mult mai mult decât în trecut pentru securitatea Europei".



Germania şi Europa trebuie "să investească sistematic" în forţele lor, în domenii precum securitatea, migraţia şi politica economică, a spus el.



"Nu pentru că cineva face presiune asupra noastră, ci pentru că este în interesul nostru ca Europa să poată sta pe propriile picioare. Este o cerinţă pentru ca în viitor să ne putem menţine modul de viaţă european, libertatea, securitatea şi bunăstarea", a declarat cancelarul german.