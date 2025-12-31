Japonia, lovită de un cutremur cu magnitudinea 6

<1 minut de citit Publicat la 23:35 31 Dec 2025 Modificat la 23:37 31 Dec 2025

În urma seismului nu au fost emise alerte de tsunami. Foto: Hepta

Un cutremur cu magnitudine de 6 a lovit, miercuri, coasta Japoniei, potrivit Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS).

În urma seismului nu au fost emise alerte de tsunami și nu au fost raportate imediat victime sau pagube.

Cutremurul a lovit la aproximativ 56 de mile est, la 91 km de Noda, Japonia, în Oceanul Pacific. Regiunea se confruntă adesea cu activitate seismică datorită amplasării sale de-a lungul Cercului de Foc, unde plăcile tectonice interacționează frecvent.

Cutremurul are loc la doar câteva săptămâni după ce un seism major cu magnitudinea de 7,6 a lovit regiunea Aomori, în nordul insulei principale a Japoniei, Honshu, declanșând alerte de tsunami și mai multe replici.

De asemenea, are loc la o zi după ce regiunea a înregistrat un alt cutremur cu magnitudinea de 4,8, potrivit USGS.

îServiciul de Geologie al Statelor Unite (USGS) a raportat că cutremurul cu magnitudinea de 6 a avut loc la aproximativ 91 km est de Noda, un oraș situat în prefectura Iwate din Japonia, pe coasta de nord-est a insulei Honshu.