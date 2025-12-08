Cutremur de 7,6 în Japonia: A fost emisă alertă de tsunami

<1 minut de citit Publicat la 16:45 08 Dec 2025 Modificat la 16:52 08 Dec 2025

Un cutremur puternic a avut loc în largul coastelor Japoniei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7,6, a avut loc luni, 8 decembrie 2025, ora 14:15 UTC (16:15 ora României), în largul coastelor Japoniei, a transmis United States Geological Survey (USGS).

Epicentrul a fost localizat la 73 km est-nord-est de Misawa, la coordonatele 40.960°N, 142.185°E, la o adâncime de aproximativ 53 km.

Avertizare de tsunami

Cutremurul, având magnitudinea 7,6, este considerat major și are potențialul de a genera un tsunami periculos, mai ales având epicentrul sub mare și în apropierea zonei de coastă. Autoritățile monitorizează evoluția valurilor și eventualele replici.

În urma seismului, autoritățile japoneze au emis o avertizare de tsunami, indicând posibilitatea formării unor valuri de până la 3 metri, conform comunicărilor inițiale locale. Persoanele aflate în zonele de coastă, în apropierea râurilor sau a lacurilor sunt îndemnate să se evacueze imediat spre zone mai înalte.

USGS este acronimul pentru United States Geological Survey, agenția geologică a Statelor Unite care monitorizează activitatea seismică la nivel global și publică rapid date oficiale despre cutremure, inclusiv magnitudine, epicentru și adâncime.