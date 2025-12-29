Circulaţia a fost închisă pe mai multe drumuri din ţară din cauza ninsorilor puternice şi a vizibilităţii reduse

Este haos în ţară din cauza zăpezii şi a viscolului care a atins viteza unui uragan. Ninge abundent în mai multe zone, iar circulaţia a fost închisă pe unele drumuri din cauza vizibilităţii reduse. Au fost probleme mari în judeţul Suceava, pe DN2 - E85, unde autorităţile au intervenit pentru a scoate din şanţ mai multe maşini. Drumul a fost închis pe tronsul Grăniceşti - Siret.

UPDATE. Luni, începând cu ora 09.00, s-a redeschis circulația pe DN 67C, Novaci - Rânca.

Ştirea iniţială

În judeţul Braşov, încă de duminică s-a pornit vijelia, iar pompierii au intervenit chiar în oraş pentru a debloca mai multe străzi şi pentru a scoate tabla de mai multe locuinţe, unde a fost smulsă de vijelii. Drumurile sunt greu practicabile, pentru că vântul suflă cu putere pe mai multe tronsoane judeţene.

Şi în restul ţării, vântul puternic, care bate cu 140 km/h, a făcut ravagii. Şi în Maramureş sunt drumuri greu accesibile, iar autorităţile intervin cu material antiderapant.

Drumul este închis şi pe Transalpina, nici acolo nu se poate circula. O parte dintre turişti au rămas blocaţi în zonă. Meteorologii anunţă schimbări importante climatice, iar această situaţie va ţine până cel puţin astăzi, la orele amiezii.

S-a închis şi drumul spre Rânca, din cauza viscolului puternic

Drumul spre stațiunea Rânca a fost închis, ca urmare a viscolului și vântului puternic din zonă, duminică. Astfel, circulația pe DN 67 C Rânca a fost oprită pe ambele sensuri de mers, începând de dumincă, ora 18:00, pe ambele sensuri de mers.

„Atenție, circulație rutieră închisă pe DN 67C, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18:00!”, se arată într-o postare publicată duminică de Direcția Rergională de Drumuri Publice (DRDP) Craiova.

„Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00, până când condițiile meteorologice vor permite drumarilor să intervină cu utilajele în condiții de siguranță”, conform DRDP Craiova.