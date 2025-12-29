O familie nu a reușit să-și vândă locuința de 325.000 de lire, așa că a scos-o la tombolă. Un bilet costă doar cinci lire

Până acum au fost vândute 69.556 de bilete. Foto: Getty Images

O familie din Țara Galilor a ales o metodă cu totul neobișnuită pentru a-și vinde locuința. Mai exact, au pus-o la bătaie într-o tombolă online, cu bilete de doar 5 lire sterline. Apartamentul, care a fost evaluat la aproximativ 325.000 de lire, se află în localitatea de coastă Rhoscolyn, pe insula Anglesey, în nordul Țării Galilor, potrivit Independent.

Jennie Bailey (43 de ani) și soțul ei, John (45 de ani) locuiesc de doi ani și jumătate în apartamentul cu două dormitoare, care inițial fusese gândit drept casă de vacanță. Cei doi au ales să se mute însă aici după ce au renunțat la viața agitată din Manchester. Deși locuința le-a adus multă bucurie, spațiul a devenit insuficient pentru familia formată din cei doi părinți, fiii lor Henry (11 ani) și Sebastian (9 ani), dar și câinele familiei, un cocker spaniol pe nume Dylan. Așa că au pus locuința la vânzare. Timp de un an însă cei doi nu au găsit cumpărător, în ciuda faptului că au redus prețul inițial, de 365.000 de lire, cu 40.000 de lire. Așa că familia a decis să aleagă o soluție alternativă pentru a putea merge mai departe și a începe un nou capitol.

„Piața imobiliară din Țara Galilor, la fel ca în mare parte din Regatul Unit, a fost dificilă. După ce nu am reușit să vindem locuința în mod tradițional, am decis să încercăm ceva diferit: o tombolă pentru casă. Poate părea neobișnuit, dar pentru noi înseamnă transformarea unei situații complicate într-una pozitivă, oferind cuiva șansa de a deține o locuință aici, fără credit ipotecar, fără comisioane, și de a-și crea propriile amintiri într-un loc special”, au declarat cei doi.

Ei subliniază că apartamentul nu este doar o proprietate imobiliară, ci un loc plin de amintiri, cu veri petrecute la mare și o comunitate unită. „Câștigătorul nu va primi doar o casă, ci oportunitatea de a face parte din ceva cu adevărat special.”

Deși organizarea unei tombole pentru o proprietate este legală, aceasta trebuie să respecte reguli stricte. Extragerea este organizată prin platforma online Raffall, iar câștigătorul va primi locuința, cu toate taxele legale achitate.

Familia își propune să vândă 150.000 de bilete a câte 5 lire, într-un interval de șase luni, până la 1 ianuarie, ora 16:00. Până acum, au fost vândute 69.556 de bilete, însă costurile de promovare au ajuns deja la 40.000 de lire. Procesul a fost descris de proprietari drept „stresant” și „intens”, cu multe nopți nedormite. Chiar dacă vor strânge suma maximă de 750.000 de lire, aproximativ 10% va reveni platformei, la care se adaugă cheltuielile legale, taxele și costurile de marketing.

„Singurul nostru scop a fost să lăsăm casa unui câștigător norocos și să mergem mai departe ca familie. Reacția de până acum ne-a copleșit și abia așteptăm să vedem cine va numi acest loc acasă”, au mai spus soții Bailey.

Dacă obiectivul nu va fi atins, familia va păstra proprietatea, iar câștigătorul va primi jumătate din suma strânsă, restul fiind folosit pentru acoperirea cheltuielilor.

Pentru Jennie, locul are o valoare sentimentală aparte: venea aici încă de la vârsta de doi ani. Cuplul a cumpărat unul dintre cele trei apartamente din clădirea renovată acum opt ani, iar fratele ei deține locuința de la parter, frecventată de familie încă din copilăria ei.