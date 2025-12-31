Orașele din Europa care oferă bani pentru a te muta acolo. Locuințe gratuite, oferte de muncă și sprijin în afaceri

Astfel de programe rămân deschise pentru 2026. Foto: Getty Images

În ultimii ani, tot mai multe orașe din Europa organizează programe de relocare bazate pe stimulente financiare. Aici, comunitățile aflate în declin demografic au observat interesul tot mai mare pentru munca și viața în străinătate și au început să folosească locuințe la preț redus, subvenții și granturi pentru a atrage noi rezidenți, scrie Euronews.

Unele dintre aceste inițiative au fost atât de populare încât au închis deja înscrierile, însă altele rămân deschise și pentru 2026.

Un oraș din Toscana care îți plătește chiria

Un mic sat din dealurile de vest ale orașului Siena este cea mai recentă comunitate italiană care încearcă să inverseze depopularea.

Radicondoli, un oraș medieval aflat la aproximativ o oră sud de Florența, oferă un pachet de stimulente atât pentru chiriași, cât și pentru cumpărători, în speranța de a atrage rezidenți pe termen lung. Important de menționat: nu este vorba despre schema cu case de un euro.

Potrivit CNN Travel, primarul local, Francesco Guarguaglini, a alocat anul acesta peste 400.000 de euro pentru atragerea de noi locuitori, fonduri care acoperă granturi pentru achiziția de locuințe, subvenții pentru energie verde și sprijin pentru studenți.

Pentru a-și mări atractivitatea, Radicondoli va acoperi jumătate din chiria primilor doi ani pentru noii veniți care aplică până în decembrie 2025 și se mută la începutul lui 2026. Cumpărătorii trebuie să se angajeze că vor locui acolo cel puțin 10 ani, iar chiriașii, minimum patru ani.

Spre deosebire de localitățile care oferă locuințe degradate la un euro, Radicondoli subliniază că proprietățile sale au valoare reală de piață. Multe sunt deja locuite sau bine întreținute, astfel încât noii veniți nu pornesc de la renovări majore, a explicat Guarguaglini pentru CNN.

Programe care sprijină mutarea în sate din Spania

Mai multe sate din Spania au lansat în ultimii ani scheme de stimulare a relocării, inclusiv Ponga, în Asturias, și localități din regiunea Extremadura.

Totuși, procedurile de aplicare prin consiliile locale pot fi dificile.

În schimb, există două proiecte care ajută persoanele interesate să se mute în zonele rurale din Spania, punându-le în legătură directă cu municipalitățile.

Holapueblo lansează acum a șasea ediție a programului său de relocare, cu înscrieri deschise. Inițiativa se adresează în special antreprenorilor care doresc să deschidă o afacere într-o comunitate mică.

Organizația identifică localități care caută noi locuitori și sunt dispuse să ofere stimulente și sprijin — cum ar fi locuințe accesibile și servicii comunitare — și îi conectează cu potențiali antreprenori, oferind asistență pe parcursul procesului de aplicare și în demararea afacerii.

Pentru a fi eligibil, este nevoie de o idee solidă de business și de drept legal de rezidență și muncă în Spania.

Volver al Pueblo este o platformă similară, care adună oferte de locuințe, locuri de muncă, afaceri și terenuri din mediul rural și oferă sprijin pentru relocare.

Prin „harta de resurse”, cei interesați pot găsi zeci de case la prețuri accesibile și oportunități de angajare, iar organizația îi ghidează apoi pas cu pas.

Irlanda oferă până la 70.000 de euro pentru renovarea caselor de pe insule

În 2023, Irlanda a lansat un program care oferă stimulente financiare generoase celor care aleg să transforme o clădire sau o locuință vacantă în reședință permanentă sau proprietate de închiriat într-una dintre comunitățile insulare ale țării.

Inițiativa face parte din politica „Our Living Islands”, prin care guvernul irlandez urmărește creșterea populației pe insulele din larg.

Programul se adresează comunităților de pe 30 de insule care nu sunt legate de continent prin poduri și sunt influențate de maree.

Statul irlandez oferă granturi de până la 70.000 de euro pentru salvarea și renovarea proprietăților abandonate sau degradate de pe insule. Există însă câteva condiții: solicitanții trebuie să cumpere și să dețină o proprietate construită înainte de 2007, care să fi fost nelocuită cel puțin doi ani.

Banii pot fi folosiți pentru lucrări precum izolația, consolidarea structurii sau reamenajarea. Grantul standard este de până la 50.000 de euro, iar pentru clădirile aflate într-o stare avansată de degradare se poate acorda o suplimentare de până la 20.000 de euro.

Sardinia oferă bani pentru case și pentru copii

În ultimii ani, localități precum Ollolai și Nulvi au încercat să atragă italieni de pe continent și străini, oferind case la prețuri simbolice.

Autoritățile din Sardinia au lansat ulterior măsuri la nivelul întregii insule pentru combaterea depopulării. Persoanele care se mută într-un sat cu mai puțin de 3.000 de locuitori pot primi până la 15.000 de euro pentru cumpărarea sau renovarea unei locuințe, cu condiția să rămână rezidenți cel puțin cinci ani.

Pachetul nu vizează doar locuințele, ci și creșterea populației și susținerea economiei locale. Printre stimulente se numără o subvenție lunară de 600 de euro pentru primul copil și 400 de euro pentru fiecare copil suplimentar, până la vârsta de cinci ani.

De asemenea, se pot obține până la 20.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri într-o localitate mică, cu condiția creării de locuri de muncă la nivel local.

O insulă scoțiană oferă cazare gratuită

Pentru cei care nu vor să cumpere o proprietate sau să își schimbe rezidența permanentă, există și oferte de muncă temporare cu beneficii neobișnuite.

Recent, o insulă din Scoția a scos la concurs un post care presupune mutarea pentru șase luni, cu multiple avantaje.

Scottish Wildlife Trust caută un ranger pentru rezervația naturală de pe insula Handa, situată în largul coastei Sutherland.

Insula se află la doar 10 minute de continent, dar este complet ruptă de viața urbană, un paradis natural locuit doar de zeci de mii de păsări marine.

Candidatul selectat va beneficia de cazare gratuită într-o cabană rustică și de un salariu de aproximativ 5.000 de euro pe lună. Responsabilitățile includ monitorizarea populațiilor de păsări și observarea semnelor de stres sau perturbare.

Jobul vine și cu provocări: pentru aprovizionare, spălat haine sau reumplerea buteliilor de gaz, este necesară o deplasare cu barca până pe continent, dacă vremea permite.