Mesajul lui Volodimir Zelenski de Anul Nou: „Credem în pace, luptăm pentru ea”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a încheiat anul miercuri cu un mesaj în care a reafirmat angajamentul ţării sale faţă de pace, în pofida faptului că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se apropie de împlinirea a patru ani în luna februarie, relatează Agerpres.



„Credem în pace, luptăm pentru ea şi muncim pentru a o atinge”, a declarat Zelenski într-un mesaj publicat pe contul său de Telegram, pe care l-a însoţit de o fotografie cu el şi soţia sa, Olena Zelenska.



„La mulţi ani, dragi ucraineni!”, a exclamat Zelenski în mesajul său, în care a subliniat eforturile depuse de apărătorii Ucrainei în faţa invaziei ruseşti care a început în februarie 2022.



„A mai trecut un an, marcat de dedicarea şi rezilienţa, principiile şi munca zilnică a ucrainienilor”, a declarat Zelenski la sfârşitul anului 2025.



Mesajul său a fost publicat în ultima zi a anului 2025, când numai în oraşul-port Odesa (sud) şase persoane au fost rănite într-un atac aerian al Rusiei.



În raportul lor de miercuri, Forţele aeriene ucrainene au indicat că au distrus 101 drone ruseşti în atacul din noaptea de marţi spre miercuri, deşi în 11 puncte din Ucraina s-au înregistrat 20 de lovituri.