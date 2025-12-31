Hiturile funk românești care au cucerit lumea. „Avem deja feedback de la radiouri specializate în dance și progressive”

Enaque & Nujord reprezintă un duo de producători și DJ români care a ales, după două decenii în spatele cortinei, să își spună propria poveste în lumina reflectoarelor. Imagine cu caracter ilustrativ. Captură foto: Getty Images

Doi producători muzicali români au revoluționat industria muzicală cu piese de muzică electronică dance (EDM) devenite rapid hituri internaționale. Românii din spatele proiectului „Enaque & Nujord” au reușit să se impună pe piața internațională inclusiv cu piese de inspirație indie și afro-pop: o dovadă în acest sens o reprezintă albumul „Neon Dreams”, care oferă un mix inedit de ritmuri indie pop combinate cu un inedit „funk made in Romania”, pe versuri în engleză.

Albumul „Neon Dreams” este un album scurt, cu doar 7 trackuri, care totalizează 20 de minute: un melanj de piese dance cu influențe pop, indie și afro-pop.

Sound-ul e fresh, dinamic și „internațional”: compoziția, stilul muzical și versificația nu trădează aproape deloc originea celor doi producători muzicali români, Adi și Florin, aflați în spatele proiectului „Enaque & Nujord”.

Piesele „curg” și ele într-o atmosferă ritmată și melodioasă, cu accente „funk” pe care le regăsim în special în piesele „Beautiful things” și „Like you” – mai puțin încărcate de influențe electro-dance și astfel mai „prietenoase” pentru a fi difuzate la radio.

Enaque & Nujord (Adi și Florin) este un duo de producători și DJ români care a ales, după două decenii în spatele cortinei, să își spună propria poveste în lumina reflectoarelor. Timp de peste 20 de ani au lucrat ca ghost produceri pentru artiști și proiecte de top din întreaga lume, semnând sunete care au ajuns pe scene mari și în playlisturi importante, fără ca numele lor să fie menționate.

Din primăvara lui 2025, cei doi au decis să facă pasul firesc înainte și să lanseze propriul proiect, în care îmbină toată experiența acumulată cu o viziune artistică personală și autentică.

Între timp, muzica lor a ajuns in playlisturile din întreaga lume, iar piesele lor sunt tot mai difuzate la radio.

„În plus, o parte importantă din creșterea canalului a venit și din recomandările YouTube (inclusiv Shorts) și din expunerea pe radiouri din peste 30 de țări”.

„Pentru noi astfel de reacții valorează foarte mult, pentru că vin din partea unor oameni care trăiesc din muzică”

Enaque & Nujord creează muzică electronică modernă care combină dance, EDM, pop, afro, latino și house, orientată atât spre radio și playlisturi, cât și spre cluburi și festivaluri dance.

„Multă lume ne ascultă în mod pasiv – pe TV, la birou, în mașină, spotify offline, în playlisturi, etc – fără să apese neapărat pe like sau să lase comentarii. Practic, suntem folosiți mai mult ca un «radio modern» decât ca un canal de vlogging”, afirmă cei doi producători muzicali români.

Cel mai recent hit al lo - „Echoes of My Heart” - se bucură de un succes tot mai mare, fiind apreciat atât de public, cât și de profesioniști din industrie, și confirmând faptul că Enaque & Nujord sunt pregătiți să devină un nume puternic pe scena muzicală globală.

„În plus, avem deja feedback direct de la radiouri specializate în dance și progressive. De exemplu, Jenny FM (Dortmund, Germania) a ales ‘Echoes Of My Heart’ ca ‘Massive Trackalarm’ – practic, una dintre piesele-vedetă ale playlistului lor – iar la ei suntem în Top Tracks alături de artiști din liga mare a muzicii electronice”, explică cei doi producători muzicali. „Pentru noi, astfel de reacții valorează mult mai mult decât doar cifrele din online, pentru că vin din partea unor oameni care trăiesc din muzică, programează muzică în fiecare zi și au un termen de comparație foarte dur cu tot ce apare nou pe piață”.