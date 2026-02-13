Nicușor Dan cere PSD si PNL „mai puțin zgomot" și îl apără pe Bolojan: „Economia încetinește de 4 ani”

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a precizat vineri că, deși economia României a intrat în recesiune economică, „avem motive de optimism dar, a cerut, în același timp „responsabililor politici” să se ocupe de problemele structurale „și mai puțin de zgomot și lozinci”. În același timp, șeful statului l-a apărat pe Bolojan și a menționat că „economia României încetinește de patru ani”.

Totodată, șeful statului a recunoscut că România are „enorm de multe de reparat” în justiție, în economie, în educație și sănătate și le-a cerut politicienilor să se ocupe „mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”.

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS. Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic”, a precizat Nicușor Dan, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

„România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010”, a adăugat Nicușor Dan. „Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp”.

Președintele Nicușor Dan a amintit despre programul SAFE care va genera dezvoltare, fondurile europene, PNRR și structurale, care, la rândul lor vor genera dezvoltare.

„Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale. Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate. Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci. Iar dumneavoastră, cetǎțenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme”, a spus președintele Nicușor Dan.