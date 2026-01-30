Cine e Florin, românul care a colaborat cu Armin van Buuren și David Guetta, care „i-au consolidat standardele de producție” muzicală

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Florin Nuțu, cunoscut pe scenă ca Nujord, are 39 de ani și produce muzică de mai bine de două decenii. Fascinația pentru sunet și ritm a început în adolescență, iar de atunci a transformat muzica dintr-un hobby într-un mod de viață, explorând constant și rafinându-și stilul în zona electronică — pe care o vede ca energie, emoție și libertate, dar mai ales ca o conexiune directă cu publicul.

De-a lungul parcursului său, a colaborat și a interacționat profesional cu artiști precum Armin van Buuren și David Guetta, experiențe care i-au consolidat direcția artistică și standardele de producție.

Proiectul Enaque & Nujord s-a născut dintr-o prietenie începută la 11 ani și dintr-un vis comun, transformat după ani de evoluție individuală într-un sound modern, competitiv internațional, construit pe experiență, creativitate și o viziune împărtășită asupra muzicii electronice.

„Enaque” de la Enaque & Nujord vine de la Adi Enache, partenerul lui Florin în acest proiect muzical, în vreme ce „Nujord” reprezintă acronimul de la „New Journey of Rhythm & Dreams”. Sau „un nou capitol în care emoțiile devin sunete”, după cum afirmă Adi și Florin de la Enaque & Nujord.

Sursa foto: Enaque & Nujord

Succesul lor muzical nu a venit de nicăieri: timp de 20 de ani, Adi și Florin s-au remarcat din postura de ghost producers pentru artiști internaționali sau proiecte muzicale de referință din domeniul muzicii electronice.

„Am semnat sunete care au ajuns pe scene mari și în playlisturi importante, fără ca numele nostru să fie menționat. Din luna martie 2025, am decis să facem pasul firesc înainte și să lansăm propriul proiect, în care îmbinăm toată experiența acumulată cu o viziune artistică personală și autentică”, afirmă Adi și Florin.

Adi și Florin au lansat proiectul „Enaque & Nujord” în primăvara lui 2025. Muzica lor îmbină întreaga experiență acumulată de ei, în calitate de producători muzicali, și vine cu propria lor viziune artistică, personală, pe care și-au dezvoltat-o în ultimii ani.

Astfel, hitul lor „Echoes Of My Heart” a putut fi ascultat deja în peste 30 de țări.

„Pentru noul single „Echoes of My Heart”, lansat pe Spotify si alte platforme, pe 28 octombrie, am fost contactați de platforma franceză DJBuzz pentru a include piesa în promo către NRJ – cel mai mare brand de radio hit music din Franța și unul dintre cele mai mari din Europa”, a precizat Adi Enache.

DJBuzz lucrează cu un pool de peste 600 de DJ-i profesioniști și cu radiouri partenere, iar clasamentul lor Hit des Clubs DJBuzz este difuzat săptămânal pe NRJ. În plus, „Enaque & Nujord” au deja feedback direct de la radiouri specializate în muzică dance și progressive. De exemplu, Jenny FM (Dortmund, Germania) a ales Echoes Of My Heart ca «Massive Trackalarm» – practic, una dintre piesele-vedetă ale playlistului lor.