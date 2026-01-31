Românii care au revoluționat piața muzicii dance: „Cu peste 3.000 de piese încă nelansate, nu sunt deloc niște noi-veniți pe piață”

Românii de la Enaque & Nujord precizează că ei gândesc piesele „în primul rând pentru oameni, nu pentru algoritmi”. Captură foto: Getty Images

Alternative house, indie dance, afro house, pop dance – variațiuni ale unui singur curent muzical care, de câțiva ani, s-a transformat dintr-o nișă muzicală, un fenomen în toată regula, care a dat, la propriu, tonul unei întregi generații: muzica dance electronică (EDM – acronimul englezesc de la „Electronic Dance Music”). Iar doi producători muzicali români au reușit să se impună cu succes, de aproape un an, pe aceast piață. Proiectul lor muzical se cheamă „Enaque & Nujord”, iar „Save Me” este unul din hiturile lansate de ei, nelipsite în playlisturile EDM și disponibile pe principalele canale de streaming online.

„Save Me” este o piesă electronică energică produsă de Adi și Florin de la Enaque & Nujord, care reprezintă un „amestec emoționant de alternative house, indie dance și afro house”, pentru a crea un sound captivant și modern.

„Piesa atrage prin ritmurile sale, melodiile pline de emoție și vocile expresive, care îi poartă pe ascultători într-o călătorie muzicală care explorează teme legate de dorință și iertare”, aflăm din descrierea acestei piese semnate de Enaque & Nujord.

Astfel, „fanii unor artiști precum Black Coffee, Gorgon City și Disclosure vor aprecia „fuziunea fără cusur” dintre ritmurile deep house și sensibilitățile indie dance din „Save Me”. Ritmul molipsitor al piesei și versurile sale pline de emoție o fac ideală atât pentru ringurile de dans, cât și pentru playlisturile preferate”.

Track-ul este caracterizat prin ritmuri profunde și vibrante, un groove de club modern și melodii care creează o atmosferă intensă, ideală atât pentru ascultare pe playlisturile personale, cât și pentru seturi DJ.

Melancolică, dar energică, „Save Me” e genul de piesă potrivită atât pentru un club de dance, la 3 dimineața, dar și pentru o plimbare solitară, cu căștile pe urechi.

Enaque & Nujord: „Artiști care au ieșit în lumina reflectoarelor cu un scop bine determinat”

Prin combinația de beat-uri energice și tonalitățile vocale folosite, piesa sugerează teme legate de iubire, dor, căutare interioară și introspecție. De altfel, chiar titlul piesei - „Save Me” – sugerează direct nevoia de salvare sau de eliberare.

Trackul, o altă producție a EQ Music Records de la Enaque & Nujord, este în ton cu trendurile actuale ale muzicii EDM: dinamică electronică modernă cu influențe afro-house.

„EQ Music Records reprezintă un sanctuar al sunetului care refuză să se conformeze actualelor norme. Acesta este locul unde stilul Afro House se intersectează cu muzica electronică, unde sensibilitatea pop flirtează cu îndrăzneala specifică undergroundului”, se arată în recenzia publicației EDM Echo.

„Cu peste 3.000 de piese încă nelansate și bine păstrate în tezaurul lor muzical și producții răspândite pe toate continentele, Enaque & Nujord nu sunt deloc niște noi-veniți pe piață. Sunt arhitecți ai emoțiilor, veterani ai vibe-ului și acum – în sfârșit – artiști care au ieșit în lumina reflectoarelor cu un scop bine determinat”, se arată într-un articolul EDM Echo.

Românii de la Enaque & Nujord sunt de altfel bine cunoscuți pentru abordarea lor curajoasă a ritmurilor africane, pe care le inserează în piesele lor muzicale – a se vedea exemplul hitului „Shayo Dey”, o piesă cu puternice influențe „Afrobeat” și „Afrofusion”, de pe albumul Lagos Vibes Only.

Enaque & Nujord precizează că ei gândesc piesele „în primul rând pentru oameni, nu pentru algoritmi”.

„Dacă ar fi să punem în procente, poate 80–90% dintr-o piesă ne gândim la ascultător și la ce vrem să simtă el și 10–20% la cum o să vadă algoritmul piesa. Algoritmul e un fel de taxă de drum pentru ca muzica să ajungă unde trebuie, dar drumul îl construim pentru oameni”, arată Adi și Florin de la „Enaque & Nujord”.