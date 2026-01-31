Cum a ajuns România în topurile muzicii dance din lume. Programul și line-up-ul celor mai tari festivaluri EDM din Europa din acest an

Doi producători muzicali români, reuniți în cadrul proiectului Enaque & Nujord, au reușit să se impună recent pe piața internațională a muzicii dance electronice (EDM – Electronic Dance Music). Înainte de a înregistra un succes internațional cu hituri ascultate în peste 30 de țări și nelipsite din niciun playlist EDM, Adi și Florin de la Enaque & Nujord au lucrat discret, timp de mai bine de 20 de ani, în umbra unor nume grele ale muzicii house și dance pop, precum Armin van Buuren, David Guetta, Radion6, Cosmic Gate.

În ultimul an, Enaque & Nujord și-au creat propriul lor stil muzical, care îmbină elemente de EDM, indie, dance, pop, afro, latino și house.

Succesul lor vine pe fondul dezvoltării exponențiale a muzicii danc electronice care, până acum câțiva ani era mai degrabă un gen muzical de nișă.

EDM a crescut într-un ritm copleșitor în ultimii ani, ajutat de explozia canalelor de streaming (Spotify, YouTube etc.) și de algoritmii omnipotenți ai rețelelor sociale. Volumul uriaș – în jur de 100.000 – de piese descărcate acum într-o singură zi arată cât de dificil e să reușești să te impui și să-ți creezi o „voce” proprie pe o astfel de piață.

Pentru anul 2026, iată o listă a principalelor festivaluri de muzică electronică din Europa.

No Sleep Festival – Belgrad, Serbia (4 aprilie & 28 noiembrie 2026)

Festival techno / house / EDM în Serbia, cu atmosferă intensă și line-up dedicate culturii electronice.

Primavera Bits – parte din Primavera Sound Barcelona (4-7 iunie 2026)

Segment electronic dedicat muzicii dance şi techno organizat ca parte din Primavera Sound (4–7 iunie 2026).

Parookaville – Weeze, Germania (17–19 iulie 2026)

„Cel mai mare festival dance din Germania”.

Line-up-ul deja confirmat îi include pe Armin van Buuren, Axwell, Charlottte de Witte, Fisher și alții

Sónar – Barcelona, Spania (18–20 iunie 2026)

Vor fi prezenți artiști ca Charlotte de Witte, Amelie Lens, Skepta sau Kelis, distribuit pe mai multe scenarii.

Tomorrowland – Boom, Belgia (iulie 2026)

Unul dintre cele mai cunoscute festivaluri EDM din lume, cu line-up extins de DJ și producători de top din muzica dance electronică. Programat în iulie 2026 pe durata a două weekenduri, line-up-ul include artiști ca Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Alok.

„EDM-ul are și dress code, chiar dacă nu e scris nicăieri”, spun cei doi muzicieni români de la Enaque & Nujord. „Nu funcționează ca o regulă, ci ca o convenție afectivă: energia muzicii se regăsește în felul în care te prezinți. Suprapuneri, contraste, accente deliberate, combinații care par incongruente în afara contextului, dar devin perfect coerente în interiorul lui”.

Festivaluri EDM programate în România în 2026

Untold One – Cluj-Napoca (6–9 august 2026)

Cel mai mare festival EDM și de muzică electronică din România, cu line-up așteptat să includă artiști globali și susținut pe mai multe scene. Este considerat unul dintre cele mai mari festivaluri de acest gen din lume.

„Festivalurile și cluburile construiesc un univers vizual prin lumină, ecrane și efecte, iar streetwear-ul se potrivește firesc acestui cadru: piese funcționale, siluete relaxate, materiale tehnice și accesorii utilitare, gândite pentru ritm, aglomerație și multe ore de mișcare”, explică Adi și Florin de la Enaque & Nujord.

Nersea Kapital/Kapital Festival – București (Arena Națională, iulie 2026)

Un festival dedicat culturii muzicale moderne, EDM și pop electronic; organizatorii promit un line-up „pe măsură”, dar detaliile complete pentru 2026 vor fi publicate în curând. Ediția din 2025, intitulată Neversea Kapital, a coinncis cu „mutarea” festivalului Neversea de pe maluri mării direct în inima Capitalei, pe Arena Națională.

Line‑up-ul 2026 este în curs de anunțare; dar din ediția inaugurală 2025 avem artiști deja confirmați ca (referință pentru ediția 2026), Axwell, Salvatore Ganacci, Lost Frequencies, Alok, Steve Aoki, Don Diablo, Kshmr.

Electric Castle – Bonțida (16–19 iulie 2026)

Festival mixt (electronică + alte genuri), cunoscut pentru scenă electronică și producții creative.

„Unii vin pentru energie și kick, alții pentru melancolia dintre sunete — dar toți caută același lucru: să simtă ceva real. Și poate asta ne place cel mai mult la oamenii noștri: nu contează de unde sunt sau cum sunt, contează că se regăsesc în piesă”, „afirmă producătorii muzicali români de la Enaque & Nujord.