Adi Enache, de la Enaque & Nujord, noul proiect românesc de muzică EDM: creatorul unui „sound modern și competitiv internațional”

1 minut de citit Publicat la 00:30 31 Ian 2026 Modificat la 00:33 31 Ian 2026

Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Adi Enache, cunoscut pe scenă ca Enaque, are 44 de ani și este in zodia Gemeni. Muzica a început pentru el devreme și firesc: încă din școala primară a cântat la chitară în formația școlii și a făcut parte din cor, experiențe care i-au format urechea muzicală, simțul armoniei și disciplina de scenă.

De-a lungul timpului, și-a conturat identitatea artistică în zona electronică, unde îmbină latura melodică cu atenția la detaliu și un sound curat, actual. Pentru Enaque, muzica înseamnă atmosferă și emoție, dar și impact — piese care funcționează la fel de bine în căști, la radio sau într-un club.

În proiectul Enaque & Nujord, Adi aduce componenta de sensibilitate și construcție melodică, contribuind la un sound modern, competitiv internațional, construit pe o prietenie veche și o viziune comună asupra muzicii electronice.

Enaque & Nujord (Adi și Florin) este un duo de producători și DJ români care a ales, după două decenii în spatele cortinei, să își spună propria poveste în lumina reflectoarelor.

Timp de peste 20 de ani, Adi și Florin au lucrat ca ghost produceri pentru artiști și proiecte de top din întreaga lume, semnând sunete care au ajuns pe scene mari și în playlisturi importante, fără ca numele lor să fie menționate.

Din primăvara lui 2025, cei doi au decis să facă pasul firesc înainte și să lanseze propriul proiect, în care îmbină toată experiența acumulată cu o viziune artistică personală și autentică.

Între timp, muzica lor a ajuns in playlisturile din întreaga lume, iar piesele lor sunt tot mai difuzate la radio.

„În plus, o parte importantă din creșterea canalului a venit și din recomandările YouTube (inclusiv Shorts) și din expunerea pe radiouri din peste 30 de țări”, apreciază Adi care, alături de Florin, formează duo-ul din spatele proiectului Enaque & Nujord.

Enaque & Nujord creează muzică electronică modernă care combină dance, EDM, pop, afro, latino și house, orientată atât spre radio și playlisturi, cât și spre cluburi și festivaluri dance.