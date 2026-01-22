Ritmuri africane, compoziție românească, succes mondial. „Amprenta noastră: combinația dintre melodic, emoțional și un sound modern”

Foto: Getty Images

Pregătiți-vă să ridicați mâinile – și paharele – în aer și fiți gata să dansați pe ritmuri africane compuse de doi români deveniți noua senzație a muzicii dance electronice (EDM) internaționale: „Shayo Dey” este noul hit nelipsit în playlisturile EDM din întreaga lume, o piesă cu influențe „Afrobeat” și „Afrofusion”, de pe albumul Lagos Vibes Only. Producătorii sunt doi români, Adi și Florin, reuniți sub numele de „Enaque & Nujord”: energia Lagosului și a Africii profunde trecută prin filtrul muzical a doi muzicieni bucureșteni.

„Shayo Dey” este ca o sărbătoare închinată vieții, muzicii și Bunului Zeu al Haosului, pe care îl întâlnim aproape la fiecare petrecere sau loc în care oamenii vin pentru a se simți liberi și să se simtă bine.

Melodia, cu ritmurile sale energice de tobe surprinde atmosfera specifică „serilor africane”, cu petreceri dominate de dansuri tribale în jurul focurilor de tabără, de la care nimeni nu mai vrea să plece acasă.

Din punct de vedere „tehnic”, piesa „Shayo Dey” este o piesă dance cu influnețe „Afrobeat”, „Afrofusion” sau „Amapiano”.

Afro House, Afrobeats sau Amapiano sunt stiluri muzicale moderne de muzică EDM, inspirate din muzica și dansurile tradiționale africane. Aceste stiluri s-au transformat într-un fenomen global începând din anii 2000 și au devenit tot mai populare – inclusiv în România - în ultimii 10 ani, după ce s-au viralizat rapid odată cu dezvoltarea rețelelor și platformelor sociale (YouTube, Instagram, TikTok etc.).

Enaque & Nujord: „Încercăm să luăm ce este mai bun din sound-ul momentului și să-l trecem prin filtrul nostru”

„Shayo Dey” a reușit, la fel ca alte hituri Enaque & Nujord, precum „Alone”, „Loosen Up” ori „Regálame Tu Dolor”, să intre în atenția DJ-ilor și a radiourilor internaționale, fiind intens difuzată și inclusă în numeroase seturi și selecți muzicale.

Și, la fel ca celelate piese de referință, „Shayo Dey” menține acel vibe nocturn-relaxat, cu energie și sonoritate specifice amprentei muzicale Enaque & Nujord,

„Amprenta noastră ține de combinația dintre melodic, emoțional și un sound modern, foarte curat, gândit atât pentru radio, cât și pentru club și festival”, afirmă cei doi producători muzicali români.

Piesa e un amestec bine dozat de sensibilitate și pulsație frenetică, cu „linii melodice mai sensibile, voci calde și drop-uri care nu sunt doar zgomotoase, ci încearcă să spună ceva”, după cum precizează Adi și Florin.

Muzica lor îmbină elemente de dance, EDM, pop, afro, latino și house, într-un stil modern, foarte orientat spre radio și playlisturi editoriale, dar în același timp prietenos pentru club și festival. Producțiile se remarcă prin linii melodice puternice, voci memorabile și un sound internațional, perfect aliniat la trendurile actuale, dar cu o amprentă proprie clară.

„Suntem atenti la trendurile actuale, dar nu vrem doar să le urmăm, ci să contribuim la ele. Încercăm să luăm ce este mai bun din sound-ul momentului și să-l trecem prin filtrul nostru”, au explicat Adi și Florin, cei doi producători muzicali români din cadrul proiectului „Enaque & Nujord”.

Cei doi muzicien români au revoluționat astfel industria muzicală cu piese de muzică electronică dance (EDM) devenite rapid hituri internaționale. Românii din spatele proiectului „Enaque & Nujord” au reușit să se impună pe piața internațională în special cu piese de inspirație indie și afro-pop.

Piesa „Shayo Dey” de la Enaque & Nujord se bucură de un succes tot mai mare și este apreciată în egală măsură atât de publicul larg, cât și de profesioniștii din industria muzicală.