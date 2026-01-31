Enaque & Nujord: Nu prea sună „românește”, dar muzica lor dance e 100% românească și e „exportată” cu succes pe piața internațională

Muzica dance electronică românească are un nou nume: „Enaque & Nujord”: denumirea noului proiect de muzică EDM (Electronic Dance Music), lansat de aproape un an de doi producători muzicali și DJ-i români. Adi și Florin, duoul care formează Enaque & Nujord au obținut succesul internațional pe această piață prin mai multe hituri, apreciate atât de profesioniștii din domeniu, cât și de public. Succesul lor nu a venit însă din senin, ci este rezultatul a aproape 20 de ani petrecuți „în spatele” scenei, unde au activat inclusiv ca „ghost producers” pentru nume deja consacrate pe piața internațională a muzicii EDM.

„Enaque & Nujord”: un nume care poate părea puțin excentric pentru o trupă românească. În același timp, denumirea e suficient de enigmatică și „catchy” pentru a-ți rămâne fixată în memoria muzicală.

Enaque & Nujord este un proiect 100% românesc. Sursa foto: Enaque & Nujord

În plus, Adi Enache a admis că numele său nu e deloc unul „catchy” pentru audiențele internaționale, „de cele mai multe ori pronunțat greșit în aeroporturi sau diferite prezentări, sub forma Enash sau Enahe”. Așa a apărut „Enaque”.

Iar „Nujord” reprezintă acronimul de la „New Journey of Rhythms & Dreams”, sau „Noul capitol în care emoțiile devine sunete”, conform compozitorilor Adi și Florin.

Succesul internațional obținut grație unor hituri precum „Alone”, Echoes of My Heart” sau „Loosen Up” are în spate 20 de ani de creații și colaborări muzicale realizate pentru nume grele din industria EDM, precum Armin Van Buuren, David Guetta, Radion6 ori Cosmic Gate.

În plus, așa cum au explicat chiar Adi și Florin, în 2025-2026 „succesul internațional” are o cu totul altă rețetă și dinamică față de ce însemna succes muzical în urmă cu 20-30 sau 40 de ani.

„Distribuția” e asigurată de algoritmii rețelelor sociale și a canalelor de streaming, iar muzica de azi, în special dace-ul electronic e ascultată foarte mult „pasiv” – la birou, în mașină, Spotifiy sau diverse playlisturi. Internetul a făcut posibil acest lucru: o piesă românească poate fi acum ascultată instant în orice colț al lumii.

În plus, un studiu recent arată că, deși „oamenii pot fi separați de geografie, limbă sau cultură”, muzica „poate crea punți între oameni și îi ajută să se înțeleagă mai bine unii cu alții”. O piesă care sună bine în România și are „sound internațional” va fi aproape garantat la fel de apreciată și de alți fani ai respectivului gen muzical.

„Broke me first”, de la Enaque & Nujord: „Fani ai unor artiști precum Paramore, Evanescence și PVRIS vor rezona cu energia dinamică a melodiei”

„Practic, suntem folosiți mai mult ca un radio modern decât ca un canal de vlogging. Faptul că, în numai câteva luni, am strâns peste 126.000 de abonați și peste 7 milioane de vizualizări la un proiect nou ne spune că ceva funcționează și că amprenta noastră începe să fie recunoscută”, au spus cei doi muzicieni români.

Enaque & Nujord au deja zeci de piese publicate online și nu mai puțin de 3.000 de track-uri care așteaptă a fi lansate. Deși s-au specializat pe muzica EDM, cu influențe Afro, pop și indie, una din piesele lor preferate este mai degrabă aproape de pop-rockul clasic.

Piesa se numește „Broke Me First”.

„«Broke Me First» este una dintre piesele noastre cele mai triste — genul de track care nu încearcă să pară «puternic», ci recunoaște sincer cât de tare poate să doară un final. Am mers pe o direcție pop-electronică ușor diferită față de EDM-ul nostru clasic, dar am păstrat amprenta vocală și tensiunea emoțională care ne urmărește și în piese ca «Alone» sau «Echoes of My Heart», afirmă cei doi producători muzicali români.

„E despre o relație încheiată și despre momentul acela în care te întrebi când s-a rupt totul, de ce ai rămas cu bucăți din tine împrăștiate, și cum începi — încet, greu — să le aduni la loc. Are energia aceea pe care o simți când te doare, dar totuși mergi mai departe: melancolie care se lovește de forță, ca o furtună ținută în piept. Dacă rezonezi cu zona Paramore / Evanescence / PVRIS, sunt șanse mari să te prindă exact acolo unde trebuie: în locul în care încă doare, dar deja începe vindecarea”, declară Adi și Florin de la Enaque & Nujord.

Într-adevăr, sound-ul e ușor diferit de EDM-ul de la Enaque & Nujord, chiar dacă amprenta vocală se încadrează fidel în stilul lor muzical.

Astfel, piesa „Broke Me First” de Enaque & Nujord este o reinterpretare în cheie pop-electronică a temei universale a iubirii, decepției și refacerii lente și dureroase de după o relație – o temă întâlnită de altfel (dupa cum spun chia si ei) și în hituri precum „Echoes of My Heart” sau „Alone”.

„Fani ai unor artiști precum Paramore, Evanescence și PVRIS vor rezona cu energia dinamică a melodiei și versurile emoționante. Fuziunea dintre emoția specifică pop-ului și intensitatea rock-ului face din Broke Me First o piesă de sine stătătoare destinată celor care încearcă să se regăsească după ruperea unei relații”, aflăm din rezumatul piesei de la Enaque & Nujord de pe pagina acestora de pe YouTube.