Indie, EDM, pop dance și afro made in Romania: Cine sunt românii din spatele proiectului care a revoluționat industria muzicii

Da. Muzica ne poate salva. Pe toți. Fie ea simfonică, rock, trap sau dance. De fapt, simpla clasificare a muzicii în „genuri” e o greșeală: pentru că muzica e și ea un univers aflat, la rândul său, în propria sa formă de expansiune. Ea evoluează și nu rămâne niciodată încremenită într-un anumit „gen”, în aceeași măsură în care nu e obligatoriu bună sau proastă. Ea, pur și simplu, ne vindecă. Și o face pe frecvențe, armonii și acorduri la fel de diferite ca miliardele de oameni căreia i se adresează. „Enaque & Nujord” este un nou proiect muzical apărut în acest univers căruia îi datorăm, aproape, totul. Proiectul e opera a doi producători români și a cucerit deja, pe neosbervate, radiourile și scenele festivalurilor internaționale. Muzica lor s-a infiltrat în playlist-urile de pretutindeni: o recunoști, o fredonezi și, brusc, îți dă o stare de bine. Misiune îndeplinită.

„Enaque & Nujord” este un duo de producători și DJ români care au ales, după aproape două decenii petrecute „în spatele” scenei, să iasă în lumina reflectoarelor și să își spună propria lor poveste. Sau propria lor interpretare a muzicii – domeniul în care s-au specializat timp de 20 de ani în calitate de „ghost producers” pentru artiști și proiecte muzicale de top din întreaga lume.

„Nu ne place să spunem noi despre noi că «suntem apreciați de industrie», dar avem câteva semnale foarte clare din zona profesionistă”, mărturisește Adi Enache.

Ați ghicit: „Enaque” vine de la Enache. Adi Enache, cel care, alături de Florin, formează „Enaque & Nujord”. Enache, prea des pronunțat drept „Enash”, sau „Enahe”, s-a metamorfozat în internaționalul (și, aparent, mai ușor de pronunțatul) „Enaque”.

„Nujord” reprezintă acronimul de la „New Journey of Rhythm & Dreams”. Sau, pentru cei care au deschis mai târziu aparatele TV: „Un nou capitol în care emoțiile devin sunete”.

Și, de fapt, aceasta e și misiunea celor doi: deschiderea unui nou capitol în muzica internațională în care emoțiile devin sunete, și invers.

„Pentru noul single „Echoes of My Heart”, lansat pe Spotify si alte platforme, pe 28 octombrie, am fost contactați de platforma franceză DJBuzz pentru a include piesa în promo către NRJ – cel mai mare brand de radio hit music din Franța și unul dintre cele mai mari din Europa”, a precizat Adi Enache.

DJBuzz lucrează cu un pool de peste 600 de DJ-i profesioniști și cu radiouri partenere, iar clasamentul lor Hit des Clubs DJBuzz este difuzat săptămânal pe NRJ.

„În plus, „Enaque & Nujord” au deja feedback direct de la radiouri specializate în muzică dance și progressive. De exemplu, Jenny FM (Dortmund, Germania) a ales Echoes Of My Heart ca «Massive Trackalarm» – practic, una dintre piesele-vedetă ale playlistului lor.

În 2025, succesul lor ține și trebuie înțeles prin modul în care e consumată muzica electronică astăzi, el fiind cuantificat în mod diferit față de rețetele „clasice” din rock sau pop: multă lume ascultă acum „pasiv” acest gen de piese muzicale – la birou, în mașină, spotify offline, diverse playlisturi etc. - fără a apăsa neapărat niște butoane interactive de genul „like” sau „comment”.

„Practic, suntem folosiți mai mult ca un radio modern decât ca un canal de vlogging. Faptul că, în numai câteva luni, am strâns peste 126.000 de abonați și peste 1,5 milioane de vizualizări la un proiect nou ne spune că ceva funcționează și că amprenta noastră începe să fie recunoscută”, afirmă cei doi muzicieni români.

„Muzica bună: un echilibru între inimă și tehnică”

Adi și Florin au lansat proiectul „Enaque & Nujord” în primăvara acestui an. Muzica lor îmbină întreaga experiență acumulată de ei, în calitate de producători muzicali, și vine cu propria lor viziune artistică, personală, pe care și-au dezvoltat-o în ultimii ani.

În prezent, hitul lor „Echoes Of My Heart” se aude deja în peste 30 de țări.

Melodia se încadrează fidel stilului lor muzical, care îmbină elemente de dance, pop, afro, latino și house – grupate într-un stil modern, orientat cu predilecție către radiouri și playlisturile editoriale, dar care în același timp se potrivește și pentru cluburi ori festivalurile de gen.

„Un stil modern orientat spre radio și prietenos pentru club și festival înseamnă piese cu melodii puternice și ușor de reținut, producție curată și actuală, dar construite pe o energie care funcționează la volum mare, pe scene și pe dancefloor. Cu alte cuvinte: refrene catchy și emoție clară pentru radio, însă cu drop-uri, dinamici și low-end suficient de solide încât DJ-ii să le poată cânta în cluburi și la festivaluri”, explică Adi și Florin.

Din punct de vedere „tehnic”, melodia „Echoes Of My Heart” se încadrează stilului „EDM cu influente indie, pop & dance”. Piesa combină acorduri melancolice cu sunetul pop-inconfundabil de sintetizator și omniprezentul „beat” specific dance-ului: fix genul de melodie pe care „o știi” din momentul în care o asculți chiar și pentru prima oară: e piesa pe care o asculți în timp ce conduci noaptea și care te obligă la amintiri. O piesă despre dragoste, pierdere și speranță. Așa cum îi șade bine muzicii. De orice fel ori gen ar fi ea.

„Pentru noi, muzică bună nu înseamnă neapărat un gen sau un tempo, ci ceva care îți face sincer ceva înăuntru. O piesă este bună atunci când te atinge emoțional – îți dă piele de găină, îți schimbă starea – și în același timp este construită cu grijă: melodie memorabilă, armonii care au sens, producție curată, fără artificii puse doar de dragul de a fi acolo”, apreciază Adi și Florin.

În zona noastră, muzică bună înseamnă un echilibru între inimă și tehnică: emoție autentică, dar și un sound care stă bine lângă orice piesă internațională, fie că o asculți la radio, în căști sau pe un sistem mare de club ori festival. Dacă te face să uiți de timp pentru câteva minute și simți nevoia să o pui pe repeat, pentru noi aceea este deja muzică bună”.