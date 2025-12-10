Au compus pentru Armin van Buuren și David Guetta, acum o fac pentru ei și au cucerit lumea: Cum „sună” primul album de dance românesc

„Algoritmii pot amplifica ceva ce funcționează, dar nu pot resuscita o piesă care nu spune nimic”, afirmă producătorii români de la „Enaque & Nujord”. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Captură foto: Getty Images

Timp de mai bine de 20 de ani, doi români s-au aflat discret în umbra unor nume celebre din zona muzicii house și dance pop, precum Armin van Buuren, David Guetta, Radion6, Cosmic Gate. Au creat, din postura de „ghost producers” piese și track-uri de referință. Acum, cei doi români, Adi și Florin, au decis să facă pasul în față și să fie cunoscuți sub numele de „Enaque & Nujord” – unde „Nujord” vine de la „New Journey of Rhythm & Dreams”. Pe scurt, un nou capitol în muzica modernă, prin care cei doi români transformă emoțiile în sunete.

„Wild Essence” este albumul de debut semnat Enaque & Nujord și care se manifestă ca o veritabilă carte de vizită a celor doi români, care îmbină instinctul lor muzical cu energia specifică muzicii dance electronice.

Pe album se regăsește inclusiv piesa „Loosen Up”, piesa de debut și, deopotrivă, testamentul artistic al celor doi producători muzicali români.

„Loosen Up” stabilește, din start, tonul și amprenta întregului album: o combinație de puls ritmic, la 120 bătăi pe minut, pe un fundal melodios, într-o progresie care te invită simultan la dans și detașare.

Celelalte track-uri păstrează și ele stilul specific „Enaque & Nujord”, adică un mix reușit între afro, house, indie-pop, cu linii melodice care combină melancolia cu vibe-urile de club.

Layerele muzicale, textura melodiilor, armoniile variațiile de ritm ori inserțiile vocale trădează o maturitate artistică care poate părea suprinzătoare pentru un album de debut. Ea este însă perfect justificată în condițiile în care în spatele proiectului „Enaque & Nujord” se află 20 de ani de experiență muzicală.

„Creația e infinit mai grea. Dacă piesa nu este bună, poți să ai cea mai șmecheră strategie de promovare, nu faci decât să dai boost la zero. Algoritmii pot amplifica ceva ce funcționează, dar nu pot resuscita o piesă care nu spune nimic”, admit cei doi români de la „Enaque & Nujord”.

„Enaque & Nujord”: Muzica bună, indiferent de stil, trece rapid granițele

În esență, „Wild Essence” e un debut muzical solid și, deopotrivă, plin de prospețime, care înglobează cu succes viziunea celor doi producători muzicali români față de stilul dance modern.

Regăsim puțin „David Guetta” (partituri catchy, accesibile pentru radio și cluburi și un balans bine echilibrat între dance-pop și EDM), puțin „Armin van Buuren” (sound trance melodic, layere dense și muzică îndreptată spre „atmosferă” și „stare”) și foarte mult „Enaque & Nujord”.

„Pentru noi, partea grea și importantă este să ajungem la acel track pe care oamenii îl pun pe repeat, îl fredonează fără să-și dea seama, îl cer la radio și îl includ în seturi”, precizează cei doi producători muzicali români.

Semnătura specifică Enaque & Nujord îmbină elemente de dance, pop, afro, latino și house, într-un stil modern, foarte orientat spre radio și playlisturi editoriale, dar în același timp prietenos pentru club și festival. Producțiile se remarcă prin linii melodice puternice, voci memorabile și un sound internațional, perfect aliniat la trendurile actuale, dar cu o amprentă proprie clară.

Nu întâmplător, în ciuda faptului că proiectul Enaque & Nujord este relativ nou, piesele lor au ajuns deja pe radiouri din peste 30 de țări, demonstrând că muzica bună trece rapid granițele.

Astfel, cea mai recentă lansare, „Echoes of My Heart”, se bucură de un succes tot mai mare, fiind apreciată atât de public, cât și de profesioniști din industrie, și confirmând faptul că Enaque & Nujord sunt pregătiți să devină un nume puternic pe scena muzicală globală. Pentru ei, acesta este doar începutul unui drum în care, de data aceasta, nu mai stau în umbră – ci ies în față, cu propriul lor sound.