„Dă-mi durerea ta”. Noul hit dance românesc, ajuns în topurile mondiale. „Ne bucură când muzica noastră trece granițe fără explicații”

„Regálame Tu Dolor” e o producție reflexivă, cu o tensiune calmă care se simte fără să fie forțată, susținută de un sound coerent și bine dozat” (Enaque & Nujord). Captură foto: Getty Images

Doi producători muzicali români, reuniți în cadrul noului proiect Enaque & Nujord, au captat atenția publicului internațional cu o nouă piesă care se bucură de un succes to mai mare, după ce a devenit o prezență obligatorie în tracklist-urile de muzică EDM & Afro house (muzică dance electronică). Piesa „Regálame Tu Dolor” a atras atenția DJ-ilor și a radiourilor internaționale, fiind difuzate intens și incluse în numeroase seturi și selecții muzicale.

La fel ca un alt mare hit de la Enaque & Nujord – „Echoes of My Heart” – piesa „Regalame Tu Dolor” curge pe un ritm Afro house potrivit atât pentru cluburi dar și pentru a putea fi ascultat în momentele de solitudine.

„Regalame Tu Dolor” – în traducere, „Dă-mi/Împărtășește-mi durerea ta” este un cântec despre acel mix dulce-amar de dragoste și durere dintr-o relație. Vulnerabilitatea și intensitatea emoțională răzbat chiar din titlul piesei: o poveste de dragoste devine reală și completă atunci când inclusiv durerea și greutățile sunt împărtășite și împărțite între cei doi.

„Pentru ‘Regálame Tu Dolor’ ne-am dorit un Afro house care să aibă forță de club, dar și un nucleu emoțional clar. Titlul — ‘Dă-mi/Împărtășește-mi durerea ta’ — vorbește despre încredere și vulnerabilitate, despre acel tip de iubire care devine completă abia când accepți și partea grea. De aceea, deși groove-ul e luminos, povestea are o intensitate care se simte”, sunt de părere Adi și Florin, cei do români care alcătuiesc „Enaque & Nujord”.

„Faptul că piesa a ajuns rapid în selecții EDM & Afro house și a fost preluată de DJ, radiouri și curatori ne dă multă energie pentru proiectul Enaque & Nujord. Ne bucură când muzica noastră trece granițe fără explicații — doar prin atmosferă, ritm și emoție”.

Enaque & Nujord (Adi și Florin) este un duo de producători și DJ români care a ales, după două decenii în spatele cortinei, să își spună propria poveste în lumina reflectoarelor.

Timp de peste 20 de ani, Adi și Florin au lucrat ca ghost produceri pentru artiști și proiecte de top din întreaga lume, semnând sunete care au ajuns pe scene mari și în playlisturi importante, fără ca numele lor să fie menționat. De ceva vreme, cei doi au decis să facă pasul firesc înainte și să lanseze propriul proiect, în care îmbină toată experiența acumulată cu o viziune artistică personală și autentică.

Muzica lor îmbină elemente de dance, pop, afro, latino și house, într-un stil modern, foarte orientat spre radio și playlisturi editoriale, dar în același timp prietenos pentru club și festival.

Producțiile muzicale Enaque & Nujord se remarcă prin linii melodice puternice, voci memorabile și un sound internațional, perfect aliniat la trendurile actuale, dar cu o amprentă proprie clară.

Astfel, în ciuda faptului că proiectul Enaque & Nujord este relativ nou, piesele lor au ajuns deja pe radiouri din peste 30 de țări, demonstrând că muzica bună trece rapid granițele.

Enaque & Nujord: „Pentru noi, este încă un semn al evoluției și maturizării artistice”

În cazul „Regalame tu dolor”, piesa explorează ideea de durere ca formă de conexiune. Nu e o lamentație, ci o invitație de a înțelege și de a simți alături de celălalt. Are o tristețe „calmă” și captivantă, în același timp, ca și cum te-ar invita să o asculți în momentele de singurătate, când vrei să stai doar cu tine, departe de zgomot.

„Ritmul, paleta sonoră și straturile atmosferice construiesc un cadru intim, care te face să simți piesa ca pe o mărturisire și, în același timp, ca pe o chemare la sinceritate emoțională. Track-ul păstrează o arhitectură simplă și aerisită: tempo-ul domol și pulsul discret rămân în fundal, lăsând vocea să conducă și să devină punctul de sprijin al întregii povești”, conisderă Adi și Florin.

„Regálame Tu Dolor” e o producție reflexivă, cu o tensiune calmă care se simte fără să fie forțată, susținută de un sound coerent și bine dozat. Pentru noi, este încă un semn al evoluției și al maturizării artistice la care ne-am dorit sa ajungem, chiar dacă cu siguranță mai avem mult de lucrat

Beat-ul, sound-ul muzical și elementele ambientale amplifică și ele senzația de confesiune și invitație la împărtășirea emoțiilor.

Structura track-ului e una minimalistă, cu un tempo lent și un beat discret care susține partea vocală, plasată în prim-plan, ca element central al compoziției.

„Regálame tu dolor” este o piesă introspectivă, cu o energie latentă, ținută sub control și un sound bine închegat, o dovadă în plus a maturității artistice la care au ajuns Adi și Florin, cei doi români din spatele proiectului „Enaque & Nujord”.