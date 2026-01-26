Doi români au dat lovitura: Cum sună muzica românească EDM cu „vibe de UK Garage”, apreciată în întreaga lume

„Arhitecți ai emoțiilor” și „veterani ai vibe-ului”: astfel sună recenziile din publicațiile de specialitate despre muzica dance electronică (EDM) a noului proiect românesc „Enaque & Nujord”, devenit un veritabil fenomen internațional pe această nișă muzicală. În muzica lor există astfel „o măiestrie a groove-ului clasic UK garage”. Iar asta o spune o publicație franceză. Adi și Enache, cei doi „arhitecți” din spatele Enaque & Nujord au decis să facă pasul în față, după aproape 20 de ani petrecuți ca ghost-produceri pentru nume deja consacrate din domeniul EDM. Și, dincolo de criticile favorabile, piesele lor au trecut testul suprem: sunt apreciate de ascultătorii din întreaga lume și au devenit hituri internaționale.

„Cu peste 3.000 de piese încă nelansate și bine păstrate în tezaurul lor muzical și producții răspândite pe toate continentele, Enaque & Nujord nu sunt deloc niște noi-veniți pe piață. Sunt arhitecți ai emoțiilor, veterani ai vibe-ului și acum – în sfârșit – artiști care au ieșit în lumina reflectoarelor cu un scop bine determinat”, se arată într-un articol publicat de EDM Echo.

Adi și Florin, cei doi artiști și producători muzicali care formează Enaque & Nujord, și-au lansat în 2025 propria lor casă de producție, EQ Music Records.

„Loosen Up”: piesa de EDM „made in Romania” prezentă în peste 6.000 de playlisturi Spotify

„EQ Music Records reprezintă un sanctuar al sunetului care refuză să se conformeze actualelor norme. Acesta este locul unde stilul Afro House se intersectează cu muzica electronică, unde sensibilitatea pop flirtează cu îndrăzneala specifică undergroundului”, se arată în recenzia EDM Echo.

Publicația apreciază trackul „Loosen Up” – un mix de ritmuri tribale Afro House, cu vibe electronic și sensibilitate specifică popului. Între timp, piesa a devenit un hit internațional.

„Piesa e perfect calibrată emoțional, sub aparenta mască a uni refren dedicat cluburilor de dance. Melodia face valuri, la propriu, regăsindu-se în peste 6.000 de playlisturi Spotify iar creșterea sa organică pe platforme precum YouTube arată că aici e ceva dincolo de succes pe bază de algoritmi. E o muzică care rămâne agățată de tine”, conform EDM Echo.

„Măiestrie a groove-ului, aproape UK Garage, în esență”

Alt hit – „Without Me” – care poartă semnătura Enaque & Nujord, altă recenzie pozitivă, în care francezii apreciază stilul celor doi muzicieni români drept un veritabil „UK Garage” – stil specific britanic, aflat la intersecția dintre house, jungle, R&B și subcultura radiourilor-pirat din Londra.

„Aici, house-ul old-school flirtează cu dansul tropical și rimtul indie într-un cocktail care nu ar fi refuzat pe niciun ring de dans situat oirunde între Mykonos și Malmö”, se arată într-o recenzie a publicației ExtraVAFrench.

Iar aprecierile nu se opresc aici:

„Dar tocmai în execuția (muzicală) Without Me strălucește. Pentru că în Enaque există o măiestrie a groove-ului clasic — aproape UK garage în esență — iar în Nujord o abilitate rară de a injecta melancolie în BPM-uri care, totuși, cer transpirație (…) Pe scurt, o bijuterie pentru inimi prea pline, corpuri prea ușoare și nopți care vor să dureze puțin mai mult”.

Hitul „Alone” semnat de Adi și Florin a primit, de asemenea, aprecieri pozitive de la germanii de la Radio Musik Charts, care arată că experiența de 20 de ani din postura de „ghost producer”-i i-a ajutat să-și creeze propriul sunet distinctiv și piese „care rezonează profund cu publicul, îmbinând performanțele tehnice cu profunzimea emoțională”.

„Alone” este un astfel de exemplu de piesă Enaque & Nujord care „îmbină perfect elemente de dans alternativ și deep house, oferind o tapiserie bogată de groove-uri tribale profunde, texturi atmosferice și o linie vocală plină de suflet.