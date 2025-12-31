Macron asigură că „va face totul” pentru ca prezidenţialele din 2027 să se desfăşoare fără interferenţă străină

Interferenţele digitale străine, tentativele de manipulare a opiniei publice pe reţelele de socializare şi atacurile cibernetice s-au înmulţit în ultimii ani. Foto: Getty Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron a asigurat, în cursul mesajului său tradiţional adresat francezilor cu ocazia Anului Nou, că el va face totul pentru ca alegerile prezidenţiale din 2027 să se desfăşoare „la adăpost de orice fel de ingerinţă străină”, relatează Agerpres.



„Voi face totul pentru ca alegerile prezidenţiale să se desfăşoare cât mai calm posibil, în special la adăpost de orice ingerinţă străină”, a declarat preşedintele francez.



Interferenţele digitale străine, tentativele de manipulare a opiniei publice pe reţelele de socializare şi atacurile cibernetice s-au înmulţit în ultimii ani în cea mai mare parte a campaniilor electorale în Franţa.

Alegerile municipale din martie 2026 şi alegerile prezidenţiale din 2027 nu vor face excepţie de la această regulă, potrivit serviciului Viginum, responsabil cu combaterea acestor destabilizări.