În doi ani, 50.000 de roboți ar putea înlocui o parte dintre militarii armatei SUA

Într-o lume în care vehiculele fără șofer au început să fie folosite tot mai des, în Statele Unite se discută tot mai mult despre roboți umanoizi de luptă complet funcționali, capabili să înlocuiască soldați și chiar să țină o armă automată în mâini, potrivit defence-ua.com.

Astfel, startup-ul american din domeniul apărării Foundation Future Industries, specializat în dezvoltarea de roboți umanoizi, vrea să îi promoveze în primul rând pentru armata SUA. Potrivit CEO-ului companiei, Sankaet Pathak, obiectivul este producerea a aproximativ 50.000 de astfel de „roboți de luptă” într-un timp foarte scurt – în doar doi ani, până la finalul lui 2027.

Potrivit Forbes, ar fi vorba despre o extindere extrem de rapidă a producției: de la 40–50 de unități anul acesta, la 10.000 anul viitor și încă 40.000 în anul următor. Robotul, denumit Phantom, a fost dezvoltat într-un interval relativ scurt, de aproximativ 18 luni. O parte dintre roboții de producție ai companiei sunt deja folosiți în activități reale, în locațiile unor parteneri, însă detaliile privind sarcinile îndeplinite nu au fost făcute publice.

Deși Foundation are în plan și utilizarea civilă a roboților, pe care intenționează să îi închirieze, nu să îi vândă, Sankaet Pathak consideră că aceștia pot fi extrem de utili și pentru armata americană. Mai mult, el susține că, dacă armata SUA ar avea, de exemplu, 100.000 de roboți de luptă în dotare, „multe războaie ar fi, în mare parte, oprite înainte de a începe”. Afirmația este însă una controversată.

Inițial, astfel de roboți umanoizi ar putea înlocui militarii în îndeplinirea sarcinilor de rutină, mai ales a celor care implică un efort fizic considerabil. Printre acestea s-ar număra transportul armamentului în clădiri în luptele urbane, avansarea pe teren deschis, traversarea unor zone periculoase sau intrarea în peșteri pentru căutarea combatanților inamici.

În timp, roboții ar putea acționa direct pe câmpul de luptă: să pătrundă în clădiri, să evalueze situațiile la fața locului și chiar, teoretic, să manevreze arme automate. Totuși, este puțin probabil ca, în viitorul apropiat, soldații roboți umanoizi să primească autonomie în luarea deciziilor legate de deschiderea focului, atât din motive etice, cât și din considerente de siguranță.

Robotul Phantom, în versiunea Mk1, are o înălțime de 1,75 metri, o greutate de 80 de kilograme și poate transporta o încărcătură de până la 20 de kilograme. Pentru utilizarea în luptă, este posibil să primească diverse îmbunătățiri, mai ales în contextul în care „creierul” sistemului este amplasat în partea superioară a corpului, zonă considerată vulnerabilă la atacuri.