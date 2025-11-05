Peisaj sinistru în Pokrovsk: Civilii uciși de bombardamente au ajuns să fie îngropați în spatele blocurilor în care au locuit

Mormânt săpat în curtea din fața unui bloc din Pokrovsk. Foto: Profimedia Images

De câteva luni, în orașul Pokrovsk au început să apară tot mai multe morminte săpate în curțile din fața ori spatele blocurilor de locuințe devastate de bombardamente: aici sunt îngropați civilii uciși de bombardamente și ale căror trupuri nu mai pot transportate la un cimitir ori evacuate în afara orașului, din cauza blocadei armatei ruse.

Pe rețelele sociale au fost publicate recent imagini cu un militar ucrainean care se plimbă pe o stradă dintr-un fost cartier din Pokrovsk. În curtea din spatele unui bloc de apartamente se observă câteva gropi „proaspăt” săpate. Aici au fost îngropați, cel mai probabil, civili ucraineni care au locuit chiar în blocul respectiv.

While walking on the streets of Pokrovsk, you can find shallow graves in the front yard of ma y burnt out apartment buildings. Often, local residents who are killed by shelling or drones are buried as close to their homes as possible to avoid the dangers of body evacuation. https://t.co/XaxjFKJe3m pic.twitter.com/xCJMg7yGuG — Dylan Burns ???️‍? (@DylanBurns1776) November 3, 2025

Imagini similare au fost postate pe rețelele sociale în primăvara acestui an. Într-un reportaj realizat de United 24 Media, este arătat un grup de civili ucraineni care coboară, cu ajutorul unui covor, cadavrul unei persoane apropiate într-o astfel de groapă săpată chiar într-o astfel de curte din spatele unui bloc.

Russian shelling turned Pokrovsk into an open-air graveyard, with families burying loved ones in yards where they once lived and played. pic.twitter.com/Hj7ZyE8wTb — UNITED24 Media (@United24media) April 24, 2025

Conform celor mai recente informații, în Pokrovsk mai locuiau, în vara acestui an, în jur de 1.300 de civili, conform guvernatorului ucrainean al regiunii Donețk, Vadim Filașkin.

Înainte de războiul declanșat de invazia Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie 2022, Pokrovskul avea o populație de 60.000 de persoane.

De ce este considerat Pokrovskul „Poarta Donețkului” și ce ar însemna cucerirea sa de către armata rusă

Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul afirmă că trupele sale continuă să reziste în acest oraş-cheie, a cărui cădere este iminentă şi ar avea implicaţii pentru pentru întregul front din Doneţk.

Două unităţi de elită ucrainene, care au fost desfăşurate acolo săptămâna trecută, nu reuşesc să aducă progrese într-un oraş unde deja luptă diverse brigăzi şi regimente mult mai mari, a remarcat pe Facebook bloggerul militar şi operatorul de drone ucrainean Iuri Butusov.

Între trei şi opt kilometri separă în prezent cele două grupuri de forţe ruseşti care încearcă să încercuiască Pokrovsk dinspre vest şi est, ceea ce dă speranţe forţelor ucrainene care continuă să contraatace la nord-est de oraş pentru a reduce presiunea asupra unităţilor ucrainene.

Asaltul asupra oraşului Pokrovsk, un important nod logistic, face parte din strategia Rusiei de ocupa întreaga regiune a Donbasului, formată din provinciile Doneţk şi Luhansk şi pe care Ucraina o mai controlează în proporţie de circa 10%.

Cucerirea oraşului Pokrovsk, supranumit „Poarta Donețkului" de către presa rusă, şi a oraşului Kostiantinivka la nord-est, pe care trupele ruse încearcă de asemenea să-l încercuiască, ar oferi armatei ruse o platformă pentru a înainta mai departe spre nord, către ultimele două mari redute ucrainene din Doneţk, oraşele Kramatorsk şi Sloviansk.