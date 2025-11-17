De la ”tocătorul de carne”, la năvala pe mopede. O schimbare în tactica Rusiei arată cum a evoluat războiul din Ucraina

Dacă Pokrovsk va cădea în mâinile forțelor ruse ar deveni cel mai mare oraș capturat de Moscova după preluarea controlului asupra Bahmutului în mai 2023. FOTO Hepta

Scene care par post-apocaliptice, un convoi de soldați ruși iese dintr-o ceață densă și dă năvală spre orașul ucrainean Pokrovsk. Unii merg pe motociclete și mopede, alții stau în picioare în camionete avariate. Un alt grup se află într-un vehicul echipat cu o ciudată structură asemănătoare unei cuști. Videoclipurile care au surprins aceste scene arată că, în loc de tancuri, trupele ruse încearcă tot mai des să se infiltreze în zonele ucrainene cu vehicule neconvenționale, precum mopede și ATV-uri, ceea ce oferă o imagine asupra modului în care Rusia duce acum războiul în Ucraina, scrie CNN.

Dacă Pokrovsk va cădea în mâinile forțelor ruse ar deveni cel mai mare oraș capturat de Moscova după preluarea controlului asupra Bahmutului în mai 2023. Ca și Bahmut, Pokrovsk a fost în mare parte redus la ruine, iar importanța sa strategică este acum mult diminuată. Însă, la fel ca Bahmut înaintea lui, Pokrovsk a devenit și un simbol al rezistenței ucrainene.

De aceea, președintele rus Vladimir Putin pare dispus să plătească aproape orice preț pentru el, și de aceea armata ucraineană încearcă în continuare să-l apere, chiar dacă situația devine tot mai critică. Deși soarta celor două orașe din est poate părea asemănătoare, soldații de pe teren, observatorii militari și analiștii spun că abordarea Rusiei a fost foarte diferită, iar schimbarea tacticilor spune povestea modului în care războiul a evoluat în ultimii doi ani.

Principalul motiv pentru această schimbare e că dronele, datorită avansurilor tehnologice recente, sunt utilizate în număr mult mai mare și pe distanțe mult mai mari. Acest lucru a extins practic „zonele de ucidere” de pe ambele părți ale liniei frontului dintre trupele ruse și ucrainene.

Un soldat din Brigada 129 a Ucrainei, lângă Kostiantynivka, la nord-est de Pokrovsk, a declarat pentru CNN că prima întâlnire a unității sale cu ruși pe buggy-uri a fost „extrem de neașteptată”. „Este logic. Noi lovim cu drone, iar pentru ei este mai ușor să se deplaseze cu transport ușor”, a spus soldatul.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat marți că aproximativ 300 de soldați ruși se află în prezent în Pokrovsk, însă a subliniat că luptele continuă.

Evacuările medicale devin imposibile

Rusia înaintează încet spre Pokrovsk de aproape doi ani, după breșa realizată la Avdiivka, mai la est, la începutul lui 2024.

Mason Clark, directorul proiectului Defense of Europe al Institutului pentru Studierea Războiului (ISW), un centru de monitorizare a conflictelor cu sediul la Washington, a declarat pentru CNN că, la fel ca în cazul ocupării Avdiivka, Rusia a înaintat spre Pokrovsk „pentru a forța trupele ucrainene să se retragă sau, ideal, pentru a le încercui complet”.

„Acest lucru este diferit de Bahmut, unde a avut loc un asalt frontal, lent, intenționat. (La Pokrovsk) obiectivul operațional a fost să încercuiască trupele ucrainene, nu neapărat să curețe orașul bloc cu bloc”, a spus el.

Deși forțele Moscovei nu au încercuit complet Pokrovsk, au reușit să taie liniile de aprovizionare ale ucrainenilor.

Un medic militar ucrainean, al cărui detașament luptă acum în Pokrovsk și în orașul apropiat Myrnohrad, a spus că evacuările din oraș sunt aproape imposibile, vehiculele neputând ajunge la mai puțin de 10–15 kilometri de oraș, iar chiar și această distanță este extrem de riscantă din cauza dronelor.

„Cei grav răniți nu ajung la punctul de stabilizare (medicală). Dacă cineva suferă o rană moderată, va ajunge la mine în stare gravă, dacă are norocul să ajungă deloc. Rănile ușoare ajung ca moderate”, a spus el pentru CNN. „Acum avem câteva persoane care au răni grave de două săptămâni. Unul este în stare gravă de o săptămână, și nu îl putem scoate”, a adăugat el.

Grupuri mici care se strecoară în oraș

Bătălia pentru Bahmut, în prima jumătate a lui 2023, a fost marcată de ceea ce ucrainenii au numit „atacuri de tip tocător de carne”, în care valuri de soldați ruși avansau continuu spre pozițiile bine apărate ale Ucrainei. Ideea era că, atunci când trupele ucrainene deschideau focul, își dezvăluiau pozițiile.

Tactica a dus la rate extrem de ridicate de victime în rândul trupelor ruse, care erau practic trimise înainte să moară. Cei care încercau să se retragă riscau să fie împușcați de propriii comandanți.

Soldații ucraineni care au luptat la Bahmut au spus pentru CNN că ucideau zeci de militari ruși în fiecare zi, iar cadavrele rămâneau înghețate pe câmpuri, în timp ce un nou val de trupe primea aceeași misiune a doua zi. În cele din urmă, prin simpla superioritate numerică, această abordare rusă a funcționat, epuizând armata ucraineană după luni de lupte.

Acum însă tacticile s-au schimbat.

„La Bahmut, grupul Wagner trimitea personal la vedere pentru a atrage focul ucrainean, așteptându-se să fie uciși… acum intenția este ca cât mai mulți dintre acești militari să se apropie cât mai mult de pozițiile ucrainene. Nu mai sunt trimiși să moară”, a spus Mason Clark de la ISW

Un alt luptător, din unitatea ucraineană de drone ‘Peaky Blinders’, a spus că rușii se deplasează adesea în grupuri de trei. „Ei mizează pe faptul că doi vor fi eliminați, dar unul tot va ajunge în oraș și va rămâne acolo. Aproximativ o sută de astfel de grupuri pot trece într-o zi”, a spus el pentru CNN săptămâna trecută, sub anonimat.