Rușii se laudă că au năvălit în stil „Mad Max” în Pokrovsk, numit „poarta către Donețk”. Imagini cu soldați pe motociclete, prin ceață

Sute de soldați ruși au năvălit în orașele din estul Ucrainei, într-un stil „Mad Max”, arată imaginile publicate de forțele ruse, scrie Sky News. Imaginile video surprind soldați ruși pe motociclete și alte camionete fără uși și geamuri. Imaginile sunt filmate pe un drum acoperit cu resturi de moloz. Unii soldați ruși sunt pe acoperișul unui vehicul avariat. O dronă putea fi văzută în apropierea drumului.

Rusia a anunțat, de asemenea, că trupele sale au avansat marți și în zona Kupiansk. Ucraina a recunoscut prezența acestor trupe pe teritoriul său, deși agenția Reuters precizează că momentul filmării nu a fost încă verificat.

Russians entering Pokrovsk under the cover of thick fog. pic.twitter.com/ijOb5dcyb2 — ayden (@squatsons) November 10, 2025

Lupta pentru controlul asupra Pokrovsk, un punct strategic situat pe o importantă arteră rutieră și feroviară din regiunea Donețk, durează de mai bine de un an, în cadrul ofensivei lui Vladimir Putin de a cuceri întreg estul industrial al Ucrainei. Regiunea Donbas cuprinde provinciile vecine Lugansk și Donețk.

Armata ucraineană a declarat că aproximativ 300 de soldați ruși se află acum în Pokrovsk și că Moscova a intensificat în ultimele zile eforturile de a trimite mai multe trupe, profitând de ceața densă pentru a se ascunde de drone. Forțele ucrainene poartă în prezent lupte cu grupuri rusești în oraș.

Moscova susține că preluarea controlului asupra Pokrovsk i-ar oferi un punct de lansare a ofensivei către nord, spre cele mai mari două orașe aflate încă sub control ucrainean în regiunea Donețk: Kramatorsk și Sloviansk.

Într-o postare pe X (fostul Twitter), președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți: „Frontul: principala noastră preocupare în acest moment este direcția Pokrovsk și regiunea Zaporijjea, unde rușii își intensifică atacurile ca număr și amploare. Situația acolo rămâne dificilă, în parte din cauza condițiilor meteo care favorizează atacurile. Dar continuăm să distrugem forțele agresoare și mulțumesc fiecărei unități și fiecărui luptător implicat în apărarea pozițiilor Ucrainei.”

Moscova și Kievul dau informații diferite despre bătălia pentru Pokrovsk. De câteva zile, Rusia susține că orașul este încercuit, în timp ce Ucraina neagă că Moscova ar controla localitatea și a declarat luni că poate încă aproviziona orașul vecin Myrnohrad.

Moscova amenință Pokrovsk de mai bine de un an, încercând să-l încercuiască și să taie liniile de aprovizionare.

Bloggerii militari ruși au publicat marți un videoclip care ar arăta forțele ruse intrând în Pokrovsk pe un drum acoperit de ceață, imagini pe care unii utilizatori de Telegram le-au comparat cu scene din seria de filme „Mad Max”, cunoscută pentru peisajele sale post-apocaliptice. Data filmării imaginilor nu a fost verificată independent.

Rusia a anunțat că a capturat 256 de clădiri și că forțele sale avansează activ spre nord-vest și estul Pokrovskului, precum și în jurul gării.

Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat într-un interviu acordat publicației New York Post că Rusia concentrează aproximativ 150.000 de soldați în ofensiva pentru cucerirea Pokrovskului, din care fac parte grupuri mecanizate și brigăzi de infanterie marină.

Rusia a afirmat, de asemenea, că a preluat controlul total asupra părții de est a orașului Kupiansk, în regiunea Harkov. Un comandant rus, care s-a prezentat sub indicativul „Hunter”, a declarat că trupele sale au capturat un depozit de petrol aflat la marginea estică a orașului.

Într-o declarație video difuzată de Ministerul rus al Apărării, acesta a adăugat că forțele sale au preluat controlul asupra mai multor gări de-a lungul căii ferate către Kupiansk Vuzlovîi, o localitate situată la aproximativ 6 kilometri sud de centrul orașului Kupiansk.

Rusia a mai anunțat că a capturat și localitatea Novouspenivske, în sud-estul regiunii Zaporijjea. Potrivit agenției RBC-Ucraina, armata ucraineană s-a retras din unele sate, inclusiv Novouspenivske, din cauza atacurilor intense cu peste 400 de lovituri de artilerie pe zi.

Potrivit armatei ruse, Moscova controlează acum mai mult de 19% din teritoriul Ucrainei, aproximativ 116.000 de kilometri pătrați (44.800 de mile pătrate), în creștere față de 18% în urmă cu aproape trei ani, potrivit hărților ucrainene care urmăresc evoluția frontului.