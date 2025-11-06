New York Times: Rusia este aproape de cea mai importantă cucerire a unui oraș ucrainean din 2023 încoace

Kremlinul își concentrează forțele asupra cuceririi orașului Pokrovsk, "poarta de intrare în Donețk", un nod rutier şi feroviar foarte importante pentru Vladimir Putin, notează New York Times. De la 60.000 de locuitori, populaţia oraşului a ajuns la 1.300 de oameni.

Armata Moscovei își concentrează puterea de foc și trupele asupra micului oraș Pokrovsk, situat în estul Ucrainei, şi pare că se apropie de cucerirea a ceea ce a devenit o poartă către cea mai disputată zonă a războiului. După mai bine de un an de lupte, Pokrovsk, un nod feroviar din regiunea Donețk, a fost transformat aproape complet în ruine, iar populația sa dinainte de război, de 60.000 de locuitori, s-a redus acum la mai puțin de 1.300 de persoane.

Soldații ucraineni care apără orașul raportează lupte intense. Aproape o treime din toate confruntările de pe linia frontului, care se întinde pe aproape 1.200 de kilometri, au loc la Pokrovsk, iar jumătate dintre atacurile Rusiei cu bombe letale sunt concentrate asupra orașului, a declarat luni președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Deși liderii ucraineni susțin că forțele lor recuceresc unele cartiere, trupele ruse par să fi preluat controlul asupra părții sud-vestice a Pokrovskului în ultimele zile, potrivit unei hărți de pe câmpul de luptă realizate de DeepState, un grup apropiat armatei ucrainene.

Trupele ruse au securizat, de asemenea, două fâșii înguste în centrul orașului și pe latura sa vestică, conform hărții, care arată că restul Pokrovskului rămâne o zonă gri, disputată.

Ucrainenii neagă că ar fi fost încercuiţi

Armata ucraineană a negat, miercuri, afirmațiile făcute de Rusia, conform cărora soldații săi ar fi fost încercuiți de trupele invadatoare la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est.

O luptă aprigă se dă pentru controlul asupra acestui centru logistic din regiunea industrială Donețk, pe care Kremlinul încearcă să-l ocupe de luni întregi, fără succes.

„Apărarea aglomerării urbane Pokrovsk-Mirnograd continuă. Nu există nicio încercuire a unităților și diviziilor noastre”, a transmis Statul Major General ucrainean pe rețelele sociale. Această declarație vine după alte afirmații ale statului agresor din această săptămână, conform cărora armata rusă „întărește încercuirea” forțelor ucrainene din zonă.