Ucrainenii neagă informația că au fost încercuiți de ruși în Pokrovsk. Volodimir Zelenski a vizitat trupele care apără orașul

1 minut de citit Publicat la 18:25 05 Noi 2025 Modificat la 18:25 05 Noi 2025

Volodimir Zelenski i-a vizitat pe soldații ucraineni care apără Pokrovsk de invadatori. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a negat, miercuri, afirmațiile făcute de Rusia, conform cărora soldații săi ar fi fost încercuiți de trupele invadatoare la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est, relatează AFP, citată de Agerpres.

O luptă aprigă se dă pentru controlul asupra acestui centru logistic din regiunea industrială Donețk, pe care Kremlinul încearcă să-l ocupe de luni întregi, fără succes.

„Apărarea aglomerării urbane Pokrovsk-Mirnograd continuă. Nu există nicio încercuire a unităților și diviziilor noastre”, a transmis Statul Major General ucrainean pe rețelele sociale. Această declarație vine după alte afirmații ale statului agresor din această săptămână, conform cărora armata rusă „întărește încercuirea” forțelor ucrainene din zonă.

Ministrul rus al apărării a declarat, miercuri, pe Telegram, că situația forțelor ucrainene se „deteriorează rapid” în Pokrovsk și Kupiansk, un alt centru logistic și focar de lupte în nord-estul Ucrainei.

Câteva sute de soldați ruși au intrat în zona metropolitană Pokrovsk-Mirnograd, a confirmat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, săptămâna aceasta.

Armata ucraineană a transmis că „este în curs de desfășurare o rezistență activă la încercările grupurilor de infanterie inamice de a-și stabili poziții”.

Președintele ucrainean a făcut o vizită pe linia frontului, la Pokrovsk, unde i-a întâlnit pe soldații ucraineni care apără Ucraina și Europa de invazia rușilor. „Serviți într-un sector atât de important. Acesta este statul nostru, acesta este Estul nostru”, le-a spus el soldaților, conform unei înregistrări video publicate de cancelaria prezidențială.

Pe 31 octombrie, Rusia controla, integral sau parțial, 19,2% din teritoriul ucrainean, inclusiv 81% din regiunea Donețk și aproape toată regiunea vecină, Lugansk, conform datelor analizate de AFP și furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul Amenințări Critice (CTP).