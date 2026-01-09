Dispariția acestui copac ar zdruncina economia globală. Pentru asta, e suficient ca o anumită boală fungică să ajungă în Asia

Arborele de cauciuc produce latex, esențial pentru economia globală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Dispariția unei singure specii de copac, Hevea brasiliensis, poate zdruncina întreaga economie globală. Cauciucul său natural se găsește în anvelope, echipamente medicale și mii de alte produse industriale și de consum. Iar o singură boală fungică din America de Sud poate să distrugă culturile din Asia - regiunea care produce peste 90% din cauciucul mondial. Dacă această boală ar ajunge acolo, prețurile ar exploda, industrii din toată lumea ar fi afectate și economia globală ar resimți un șoc major, iar oamenii abia ar începe să realizeze cât de dependentă este viața modernă de latexul arborelui de cauciuc.

Cauciucul natural: o materie primă vitală pentru întreaga lume

Cauciucul natural, extras din latexul arborelui de cauciuc, este un material strategic pentru economia modernă. El intră în compoziția a zeci de mii de produse pe care le folosim zilnic, adesea fără să ne dăm seama.

Industria auto este cel mai mare consumator de cauciuc natural la nivel mondial, deoarece anvelopele, esențiale pentru siguranța circulației, conțin o proporție semnificativă de cauciuc natural. În medie, cauciucul natural reprezintă între 10% și 30% din greutatea totală a unei anvelope, iar în cazul anvelopelor de camion poate ajunge până la 40% din materialul total.

Pe lângă anvelope, cauciucul natural este absolut esențial în industria medicală pentru produse precum mănușile chirurgicale, cateterele și tuburile flexibile, unde elasticitatea și biocompatibilitatea sunt critice.

Alte industrii industriale depind de cauciucul natural în echipamente precum curelele de transmisie, garniturile, furtunurile de înaltă presiune și amortizoarele de vibrații.

Sportul și viața de zi cu zi folosesc acest material în articole ca mingi, componente de biciclete, încălțăminte cu tălpi elastice și multe altele.

Producția globală de cauciuc natural în 2025

În 2025, producția globală de cauciuc natural a fost estimată la aproximativ 14,9 milioane de tone, însă cererea mondială a ajuns până la 15,6 milioane de tone.

Această lipsă persistentă de oferta față de cerere menține prețurile ridicate și pune presiune pe industrii care nu pot înlocui cu ușurință cauciucul natural cu variante sintetice sau alternative.

Asia de Sud-Est, în special Thailanda, Indonezia și Vietnam, este responsabilă pentru peste 90% din producția globală de cauciuc natural, ceea ce face aceste țări cruciale pentru întreaga piață.

Boala care ar putea distruge culturile de arbore de cauciuc

Cea mai mare amenințare la adresa culturilor de arbore de cauciuc este boala fungică South American Leaf Blight (SALB), cauzată de Microcyclus ulei, potrivit revistei Fortune. Această boală afectează frunzele arborelui, reducând capacitatea lor de a face fotosinteză și ducând la căderea prematură a frunzelor și la moartea plantațiilor.

SALB este prezentă în America de Sud și Centrală, motiv pentru care arborele de cauciuc nu este cultivat comercial în regiunea sa de origine.

Dacă SALB ar ajunge în Asia, unde sunt concentrate plantațiile comerciale, răspândirea ar fi rapidă și devastatoare, deoarece arborii sunt plantați dens și au o diversitate genetică redusă. O epidemie de acest tip ar putea duce la pierderi masive de producție, destabilizând lanțurile globale de aprovizionare cu cauciuc natural și având efecte economice semnificative.

Măsuri pentru prevenirea unui dezastru în Asia

Țările asiatice au adoptat strategii multiple pentru a preveni intrarea și răspândirea SALB. În primă fază, se aplică controale stricte la granițele pentru materialele săditor, semințe și alte produse vegetale care ar putea transporta agentul patogen.

De asemenea, plantațiile sunt monitorizate constant pentru detectarea timpurie a simptomelor bolii, ceea ce permite izolarea rapidă a zonelor afectate înainte ca boala să se răspândească.

Pe plan genetic, specialiștii lucrează la creșterea arborilor cu rezistență sporită la boli, iar cercetarea internațională încearcă să identifice noi varietăți sau metode de gestionare a culturilor.

Evoluția producției de cauciuc natural în ultimii ani

Producția globală de cauciuc natural a fost supusă unor presiuni serioase în ultimii ani. Cererea globală a crescut constant, în timp ce oferta a stagnat sau a crescut doar modest, din cauza schimbărilor în folosirea terenurilor.

În unele țări asiatice, fermierii au trecut la culturi mai profitabile, cum ar fi cea de ulei de palmier, ceea ce a redus suprafața plantată cu arbori de cauciuc.

Aceste dinamici au creat un deficit structural pe piața cauciucului natural, determinând fluctuații de preț care afectează planurile de investiții și stabilitatea industriei.

Chiar dacă unele regiuni, cum ar fi Africa de Vest, au început să își extindă producția, aceasta nu este încă suficientă pentru a compensa cererea globală.

Cum produce latex arborele de cauciuc

Arborele de cauciuc, Hevea brasiliensis, este originar din pădurile Amazonului și poate atinge peste 20 de metri înălțime.

Latexul său, un lichid alb lăptos, se colectează printr-un proces de tăiere controlată a scoarței, după care este prelucrat prin vulcanizare pentru a obține cauciucul natural.

Această materie primă are proprietăți elastice și de rezistență remarcabile, ceea ce o face indispensabilă în multe aplicații industriale și de consum.

Alternative la arborele de cauciuc: Gigantul auto Continental produce cauciuc din păpădii

Pe măsură ce dependența globală de cauciucul obținut din Hevea brasiliensis a devenit tot mai evidentă, cercetătorii și companiile din întreaga lume au început să caute alternative viabile.

Una dintre cele mai promițătoare surse este cauciucul obținut din păpădie, în special Taraxacum kok-saghyz, cunoscută și ca păpădie rusă. Această plantă produce latex care poate fi folosit pentru a obține cauciuc natural de calitate comparabilă cu cel din arbori și poate fi cultivată în zone temperate din Europa și America de Nord, reducând dependența de plantațiile tropicale din Asia.

Proiecte precum Taraxagum, dezvoltate de gigantul auto Continental împreună cu institute de cercetare, urmăresc să industrializeze extracția cauciucului din păpădie ca sursă sustenabilă și locală pentru anvelope și alte produse. Acest cauciuc extras din păpădie a fost deja testat în anvelopele pentru biciclete și prezentat ca prototip funcțional, iar cercetările continuă pentru adaptarea la producție la scară largă.

Alte plante, cum ar fi guayule (Parthenium argentatum), sunt studiate de producători de anvelope pentru potențialul lor în a furniza cauciuc de calitate fără a depinde de arborii tropicali.

Cercetarea acestor surse alternative servește nu doar ca back-up în caz de criză, ci și ca parte dintr-o tranziție către materiale mai sustenabile, reducând impactul asupra mediului și riscurile geopolitice asociate lanțurilor lungi de aprovizionare.