O filmare făcută de agentul ICE arată momentul în care Reene Good e împuşcată mortal. Ce făcea aceasta

1 minut de citit Publicat la 00:13 10 Ian 2026 Modificat la 00:33 10 Ian 2026

O filmare făcută de agentul ICE arată momentul în care Reene Good e împuşcată mortal. Sursa foto: Captură video X/JD Vance

Noi imagini filmate cu telefonul de agentul ICE arată momentele dinaintea morții lui Renee Nicole Good în Minneapolis. Videoclipul a fost redistribuit şi de vicepreședintele american JD Vance pe X. Filmuleţul de 47 de secunde o arată pe femeie stând la volanul mașinii sale și vorbind cu ofițerul, notează BBC.

Filmarea începe cu ofițerul coborând din mașină și filmând vehiculul lui Good în timp ce acesta se plimbă în jurul lui. Un câine se află pe bancheta din spate.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

Good spune: „E în regulă, omule. Nu sunt supărată pe tine, arată-ți fața.” Agentul care filmează clipul se mișcă în fața mașinii lui Good în timp ce aceasta dă cu spatele.

În câteva secunde, ea virează volanul spre dreapta și demarează. Camera se ridică brusc spre cer. „Uau, uau!”, spune o voce, în timp ce se aud bubuituri. Spre finalul videoclipului, mașina este văzută virând pe șosea. Agentul ICE înjură.

Alte videoclipuri publicate anterior de la fața locului arată cum SUV-ul maro s-a izbit de marginea drumului. FBI-ul investighează incidentul.

Vineri, vicepreședintele Vance a repostat videoclipul pe X și a apărat acțiunile agentului, spunând: „Realitatea este că viața sa a fost în pericol și a tras în autoapărare”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a repostat și ea videoclipul, spunând că presa a denigrat un agent ICE care „s-a apărat corespunzător de la a fi călcat”.

Au fost proteste în mai multe oraşe

Reamintim că manifestanți s-au adunat joi seară în mai multe orașe, printre care Austin, Boston, Cincinnati, Dallas și New York, pentru a-și exprima indignarea după ce Good, poetă și mamă a trei copii, a fost împușcată mortal la volanul mașinii sale, în timpul unei altercații cu ofițeri de imigrare.

Agentul ICE care a împușcat-o pe Good a fost identificat în documentele instanței ca fiind Jonathan Ross, pe fondul informațiilor potrivit cărora acesta ar fi fost rănit și într-un incident separat, în urma unui control rutier, în luna iunie a anului trecut.