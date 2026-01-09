Regimul iranian amenință protestatarii cu reprimarea sângeroasă a manifestațiilor. Cel puțin 48 de oameni ar fi fost uciși până acum

3 minute de citit Publicat la 23:32 09 Ian 2026 Modificat la 23:32 09 Ian 2026

Foto: Capturi Video Imagini Twitter.

Gărzile Revoluționare ale Iranului amenință cu o reprimare sângeroasă a protestelor masive care zguduie regimul iranian. Armata ideologică a Iranului a amenințat că „nu va mai tolera” situația actuală din țară, relatează BBC.

Situația din Iran escaladează de mai multe zile, iar reprezentanții regimului au început să-și înăsprească retorica, inclusiv ayatolahul Ali Khamenei, semn că forțele de securitate se pregătesc să înceapă înăbușirea în forță a protestelor.

Televiziunea de stat de la Teheran a început să difuzeze materiale în care părinții sunt „avertizați” cu privire la pericolele care îi pasc pe copiii lor dacă se alătură protestelor și spun că „teroriștii i-ar putea ținti”.

Noaptea trecută, Teheranul și majoritatea orașelor mari și mijlocii ale Iranului au fost zguduite de proteste – cele mai mari de la fondarea actualei „republici” islamice, după Revoluția din 1979.

Blackout total în Iran

Marile platforme sociale, inclusiv Twitter, Facebook, Instagram sau Telegram sunt blocate oficial în Iran, deși mulți utilizatori iranieni încă le accesează cu ajutorul VPN-ului.

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran.



Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling.



I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 9, 2026

Totuși, în ciuda blackout-ului de internet impus de regim, ayatolahul Khamenei continuă să publice mesaje pe contul său de limbă engleză. De pe acest cont a fost republicat inclusiv mesajul în care îl acuza pe Donald Trump că are „sânge iranian” pe mâini.

Parizad Nobakht, jurnalistă iraniană, spune că în Iran există o blocadă totală asupra informației în acest momente.

Tăierea internului a dus și la pierderea funcționalității bancomatelor, astfel că nu e posibilă în niciun fel accesarea banilor cash din conturi bancare. Ca urmare a pierderii accesului la intrnet, iranienii nu-și pot folosi nici cardurile la terminale POS.

„Internetul este căzut, liniile telefonice sunt căzute, auzim că inclusiv telefoanele fixe obișnuite sunt nefuncționale”, spune ea, adăugând că este foarte dificil de verificat ce se întâmplă la fața locului.

Rezultatul este, spune ea, că „doar retorica regimului” mai este vizibilă. Imaginile foto și video care mai apar sunt transmise de cei cu acces la internetul prin Starlink.

„Este extrem de complicat. Mulți dintre noi (jurnaliștii iranieni – n. red.) avem membri ai familiei care au fost interogați de regim cel puțin o dată. Mulți oameni au rude care au fost arestate”.

În ultimele câteva ore, au început să apară tot mai multe videoclipuri cu proteste, după o zi de întrerupere totală a internetului în Iran.

Există în continuare probleme grave de conectivitate, însă jurnaliștii de la BBC Persian și activiștii spun că primesc unele informații și imagini de la iranieni care folosesc Starlink, sistemul lui Elon Musk ce oferă servicii de internet printr-o rețea de sateliți.

Nu este clar câți oameni au acces la Starlink în Iran, însă guvernul iranian a interzis oficial utilizarea acestuia.

BBC a verificat videoclipuri care circulă în această seară și care arată proteste în Teheran.

Într-un clip, protestatarii umplu o stradă din centrul orașului, scandând și strigând mesaje pro-Pahlavi. Persoana care filmează spune că data este 9 ianuarie.

Zeci de morți la protestele din Iran

Cel puțin 48 de protestatari au murit până acum în Iran, la protestele care au erupt la sfârșitul anului trecut.

ONG-ul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, informează că cel puțin 48 de protestatari au fost uciși până acum în protestele din Iran. Au murit, de asemenea, și 14 membri ai forțelor de securitate.

Separat, un alt ONG, din Norvegia, Iran Human Rights, a numărat cel puțin 51 de protestatari uciși, inclusiv nouă copii.

BBC Persian a confirmat, de asemenea, uciderea a 22 de oameni. Autoritățile de la Teheran au confirmat până acum doar moartea a șase ofițeri ai forțelor de securitate.