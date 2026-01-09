Al doilea cel mai bogat om din lume l-a copiat pe Bezos ca să scape de taxe și s-a mutat în Miami, unde a cumpărat două conace de lux

Larry Page, cofondator Google și al doilea cel mai bogat om din lume, s-a alăturat exodului miliardarilor din California, ca să scape de taxele pe avere.FOTO Getty Images

Larry Page, cofondator Google și al doilea cel mai bogat om din lume, s-a alăturat exodului miliardarilor din California, ca să scape de taxele pe avere. El și-a cumpărat cu aproximativ 173 de milioane de dolari două conace ultraluxoase pe malul apei, în Miami, decizie care seamănă izbitor cu „rețeta” de mutare a lui Jeff Bezos, scrie Fortune.

The Wall Street Journal a relatat în ultimele săptămâni că Page a cumpărat două proprietăți învecinate în Coconut Grove. Unul dintre conace, pentru care a plătit 135 de milioane de dolari, are 13 dormitoare. Celălalt, achiziționat de la moștenitoarea Sloan Lindemann Barnett și soțul ei, Roger Barnett, aproape că și-a dublat valoarea în mai puțin de cinci ani.

Achizițiile îl plasează pe Page în centrul uneia dintre cele mai exclusiviste zone din Miami, preferată de mult timp de miliradarii lumii, care caută intimitate, acces la apă și lux.

Brokeri locali spun că intrarea lui spectaculoasă pe piața imobiliară face parte dintr-un val de persoane cu averi foarte mari din California, interesate de sudul Floridei, din cauza îngrijorărilor legate de posibile schimbări fiscale.

Pentru unii, cumpărarea de proprietăți de lux pe malul apei funcționează și ca refugiu, și ca instrument major de optimizare fiscală, în contextul în care Page devine cel mai important dintre ultra-bogații Californiei care aleg să plece din cauza unui proiect de lege care urmărește introducerea unei taxe pe averi de peste un miliard de dolari.

Ruptura de California

Dincolo de proprietăți, Page ar fi renunțat la legăturile financiare și juridice cu California, înaintea taxei propuse.

The New York Times a relatat anterior că Page le-ar fi spus unor apropiați că ia în calcul Florida în mod special din cauza propunerii care ar impune o taxă anuală de 5% asupra averii miliardarilor domiciliați în California.

Dacă ar fi adoptată și aplicată retroactiv rezidenților înregistrați la 1 ianuarie 2026, analiștii estimează că taxa l-ar putea costa pe Page, descris ca fiind în prezent al doilea cel mai bogat om din lume, cu mult peste 10 miliarde de dolari.

Un plan în stil Bezos

„Evadarea” lui Page din California seamănă izbitor de mult cu mutarea mediatizată a lui Jeff Bezos, de la Seattle la Miami, inclusiv prin alegerea unor zone ultraselecte și achiziții rapide, una după alta. Bezos a anunțat în 2023 că se va muta la Miami după decenii în care a stat în statul Washington, apoi și-a construit rapid un „complex” în sudul Floridei, cumpărând mai multe proprietăți în Indian Creek Village.

Ambii miliardari au profitat de faptul că Florida nu are impozit pe venit, are o abordare mai prietenoasă față de miliadari și oferă un stil de viață atractiv.

Pentru persoane cu averi foarte mari precum Page, o astfel de mutare ar putea însemna economii de zeci sau chiar sute de milioane de dolari în timp, comparativ cu păstrarea rezidenței fiscale în California.

Legea privind impozitarea miliardarilor din California din 2026 ar impune o taxă unică de 5% persoanelor cu o avere netă mai mare de 1 miliard de dolari.

Potrivit Forbes, Page are o avere de 266 miliarde de dolari.