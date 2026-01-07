După ce Bezos a creat o gaură de 1 miliard la buget prin mutarea din Seattle, directorul Nvidia face anunțul surprinzător despre taxare

Jeff Bezos a decis să părăsească Washingtonul, în urma creșterii taxelor. Foto: Getty Images

Directorul executiv al Nvidia, miliardarul Jensen Huang, a declarat că este „perfect de acord” cu propunerea de impozitare a miliardarilor din California. El a intrat astfel în contrast cu ceilalți directori executivi din domeniul tehnologiei din Silicon Valley care au criticat propunerea și au amenințat că vor părăsi statul, potrivit Forbes.

Declarațiile sale vin în contextul în care Jeff Bezos a decis să părăsească Washingtonul, în urma creșterii taxelor pentru miliardari, decizie care a provoacat o gaură de aproape un miliard de dolari în bugetul statului. Taxe similare ar putea deveni o realitate și în California.

Despre acest lucru directorul executiv al Nvidia a declarat că firma sa va rămâne în California, deoarece „acolo se află rezerva de talente”.

Într-un interviu acordat marți Bloomberg Television, Huang a spus că „nu s-a gândit la asta nici măcar o dată”, menționând că, deși firma sa are birouri în mai multe țări, „lucrăm în Silicon Valley pentru că acolo se află rezerva de talente”.

Nonșalanța directorului executiv al Nvidia este o abatere notabilă față de reacția altor miliardari - Peter Thiel de la Palantir și cofondatorul Google, Larry Page, au luat în considerare ulterior părăsirea statului, a relatat New York Times în decembrie.

Thiel Capital a deschis un nou birou în Miami înainte de sfârșitul anului 2025, potrivit unui comunicat de presă.

Alți lideri din domeniul tehnologiei, inclusiv David Sacks, țarul inteligenței artificiale al președintelui Donald Trump, și investitorul în capital de risc Chamath Palihapitiya, au reacționat cu indignare pe rețelele de socializare, iar Sacks a deschis ulterior un birou în Austin, Texas.

Huang ar trebui să plătească taxe de 8 miliarde de dolari

Huang este unul dintre cei mai bogați oameni din lume și s-ar putea confrunta cu o posibilă factură de impozit de 10 cifre.

„Am ales să locuim în Silicon Valley și, indiferent de taxele pe care le-ar dori să le aplice, așa să fie”, a declarat Huang pentru Bloomberg Television marți. „Sunt perfect de acord cu asta. Nu mi-a trecut niciodată prin minte.” Când intervievatorul a remarcat că mulți directori din domeniul tehnologiei vorbeau despre taxa propusă, Huang a răspuns „nu chiar, nu această persoană”, referindu-se la el însuși. „Această persoană încearcă să construiască viitorul inteligenței artificiale.”

Averea netă a lui Huang este estimată la 162,9 miliarde de dolari, ceea ce îl face a opta cea mai bogată persoană din lume, fapt determinat în principal de participația sa de 3% la Nvidia. Huang a cofondat compania în 1993, care de atunci a devenit cea mai mare companie din lume după capitalizarea de piață, pe măsură ce s-a orientat către alimentarea cererii industriei AI pentru GPU-uri de mare putere.

Legea privind impozitarea miliardarilor din California din 2026 ar impune o taxă unică de 5% persoanelor cu o avere netă mai mare de 1 miliard de dolari. Dacă impozitul s-ar baza pe averea sa netă, marți, Huang ar putea suporta o factură fiscală de peste 8 miliarde de dolari.

Un sindicat din California a introdus legea privind impozitarea miliardarilor ca mijloc de a sprijini asistența medicală, asistența alimentară și educația publică a statului, care riscă să piardă finanțarea federală din cauza reducerilor bugetare ale administrației Trump. Proiectul de lege necesită 874.641 de semnături pentru a apărea pe buletinul de vot din 2026, unde ar necesita apoi aprobarea majorității alegătorilor din California.