Donald Trump: "Probabil ar trebui să iau medicamente pentru slăbit”. Ce se știe despre problemele de sănătate ale președintelui SUA

„Trump doarme puțin și recent s-a chinuit să-și țină ochii deschiși în timpul mai multor evenimente televizate". Foto: Profimedia Images

Președintele Donald Trump a declarat, miercuri, într-un interviu pentru The New York Times că nu a luat niciodată medicamente pentru slăbit, dar că se gândește să facă acest lucru, referindu-se la cele mai populare medicamente folosite în prezent de persoanele care se confruntă cu obezitatea: Wegovy și Ozempic.

“Nu, nu am luat”, a spus el când a fost întrebat direct de reporteri. “Probabil ar trebui.”

În 2020, în timpul primului său mandat, Trump a ajuns la o greutate de 112 kg, ceea ce din punct de vedere medical îl încadra în categoria obezității, având în vedere înălțimea sa de 1,93 m.

La ultimul control medical al președintelui, din aprilie 2025, medicul său a raportat că acesta cântărește 102 kg, plasând indicele său de masă corporală în categoria supraponderalității, potrivit unui calculator al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Administrația Trump a luat măsuri pentru a reduce costurile medicamentelor populare, anunțând în noiembrie un acord care ar putea reduce prețul unora dintre ele la doar 149 de dolari pe lună.

În timpul unui eveniment în Biroul Oval care promova înțelegerea, Trump și-a întrebat consilierii dacă au luat medicamentele.

„Domnule secretar Howard Lutnick, ați luat vreunul din aceste lucruri, Howard?”, a întrebat președintele.

„Încă nu”, a răspuns Lutnick.

„Bine, bine”, a spus Trump. „Deci, administratorul CMS, Mehmet Oz, nu le ia.”

Trump s-a întors și l-a căutat pe Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe.

„Și îl avem pe Steve”, a spus el. „Unde este Steve? Este aici? Șeful relațiilor publice al Casei Albe. Le ia.”

Ce se știe despre problemele de sănătate ale lui Donald Trump

Wall Street Journal a devenit recent a doua organizație importantă de știri, după The New York Times, care a adus în centrul discuțiilor sănătatea lui Trump, despre care acesta susține în repetate rânduri, pe rețelele de socializare, că este „PERFECTĂ”.

The Journal a relatat pe 1 ianuarie: „Trump doarme puțin și recent s-a chinuit să-și țină ochii deschiși în timpul mai multor evenimente televizate din Aripa de Vest. Consilierii, donatorii și prietenii spun că adesea trebuie să vorbească tare în timpul întâlnirilor cu președintele, deoarece se străduiește să audă. În afară de golf, Trump nu face exerciții fizice în mod regulat și este cunoscut pentru consumul unei diete bogate în alimente sărate și grase, cum ar fi hamburgerii și cartofii prăjiți.”

Același raport menționa despre Trump: „Pielea lui este atât de delicată încât Pam Bondi, acum procurorul său general, i-a provocat sângerarea mâinii când l-a lovit cu inelul ei în timp ce îi strângea mâna la Convenția Națională Republicană din Milwaukee.”

În acest context, au apărut informații potrivit cărora, Donald Trump ia doze mari de aspirină pentru "subțierea sângelui" și folosește machiaj pentru a-și ascunde semnele de pe mâini.

Conform unui raport de la sfârșitul lunii noiembrie despre îmbătrânirea lui Trump din The Times: „Nu face exerciții fizice în mod regulat, în parte pentru că are o teorie de lungă durată conform căreia oamenii se nasc cu o cantitate finită de energie și că activitatea viguroasă poate epuiza această rezervă, ca o baterie. Îi place carnea roșie și este cunoscut pentru faptul că mănâncă la McDonald's cu sacii.”