O vânătaie mare pe mâna lui Trump iscă speculaţii despre starea lui de sănătate. Casa Albă: Trebuie să dea mâna cu multe persoane

O vânătaie pe mâna dreaptă a lui Donald Trump, surprinsă în fotografii luni în timpul întâlnirii cu preşedintele francez Emmanuel Macron a iscat speculaţii pe reţelele sociale cu privire la starea sa de sănătate, relatează Sky News. Casa Albă a motivat că vânătaia a apărut pentru că Trump a strâns multe mâini.

Liderul american, în vârstă de 78 de ani, care şi-a început al doilea mandat la Casa Albă luna trecută, nu şi-a făcut public încă raportul medical complet.

Some photos over the lasr few months show bruising on Trump's hand. Maybe bruising from an iv. Always seems to be on the same hand. Getting a weekend at Bernies vibe. The thinning hair and bruising might be something serious. Not just clumsy and old. pic.twitter.com/z0oXzklsaH