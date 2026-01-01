WSJ: Cum se luptă Trump cu vârsta: doze mari de aspirină, machiaj pentru mâini, somn puțin și hamburgeri. "Am gene bune"

5 minute de citit Publicat la 20:18 01 Ian 2026 Modificat la 20:18 01 Ian 2026

Donald Trump spune că se bazează mult pe "zestrea genetică bună" în lupta cu afecțiunile vârstei. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump ia doze mari de aspirină pentru "subțierea sângelui" și folosește machiaj pentru a-și ascunde semnele de pe mâini.

El include frecvent hamburgerii și cartofii prăjiți în dieta sa, nu practică alt sport în afară de golf și se bazează pe "zestrea genetică bună", scrie The Wall Street Journal (WSJ), care a realizat un interviu cu liderul de la Casa Albă.

Trump și-a mărturisit regretul că a decis în octombrie anul trecut să își facă un examen cardiovascular și abdominal pentru că - spune el - a oferit astfel presei "muniție" să speculeze în legătură cu starea sa de sănătate.

"Ar fi fost mai bine dacă nu făceam (scanarea cardiovasculară și abdominală). Faptul că am făcut-o le-a dat ocazia să spună 'E ceva în neregulă?'. Ei bine, nu e nimic în neregulă", a afirmat el.

Trump, în vârstă de 79 de ani, prezintă semne de îmbătrânire în public și în privat, potrivit unor persoane apropiate.

El a avut recent dificultăți în a-și ține ochii deschiși în timpul mai multor evenimente televizate, organizate în Aripa de Vest a Casei Albe.

Consilierii, donatorii și prietenii președintelui confirmă că adesea trebuie să vorbească tare în timpul întâlnirilor cu Trump, deoarece acesta are dificultăți în a-i înțelege.

Totuși, în mod oficial, președintele și medicul său spun că Trump într-o stare de sănătate excelentă, iar consilierii săi insistă că are un program viguros.

Câtă aspirină consumă Trump, zilnic

Sean Barbabella, medicul lui Trump, a recunoscut că președintele folosește aspirină pentru "prevenție cardiacă".

Potrivit medicului, președintele consumă 325 de miligrame de aspirină pe zi.

Această cantitate este la limita de sus a dozei terapeutice, care este între 75 și 325 de miligrame, zilnic.

Recomandările publice pentru prevenție cardiacă de pe site-ul NHS (sistemul britanic de sănătate, n.r.) sunt de 75 de miligrame pe zi.

"Medicii ar prefera să iau doza cea mai mică. Eu o iau pe cea mai mare, dar fac asta de ani de zile și tot ceea ce-mi face este să-mi provoace vânătăi", a explicat președintele.

Trump susține că a refuzat să reducă dozajul la recomandarea medicilor pentru că - recunoaște el - este "un pic superstițios" în privința acestei rutine pe care o urmează "de 25 de ani".

"Se spune că aspirina este bună pentru subțierea sângelui și eu nu vreau sânge gros care să-mi curgă prin inimă. Vreau sânge fin și subțire care să-mi curgă prin inimă. Are sens?", a insistat el în dialogul cu The Wall Street Journal.

Un președinte cu piele sensibilă

Semnele de îmbătrânire devin din ce în ce mai evidente pentru unii dintre cei mai apropiați consilieri ai săi.

Pielea lui Trump este atât de delicată încât Pam Bondi, procurorul general al SUA, i-a provocat o leziune sângerândă atunci când l-a lovit cu inelul în timpul unui salut, la Convenția Națională Republicană din Milwaukee.

Despre acest incident, președintele a spus: "Inelul mi-a lovit dosul palmei și a provocat o mică tăietură".

Tăietura i-a alarmat pe unii dintre cei care au fost martori la incident, acesta fiind unul dintre numeroasele cazuri în care președintele s-a ales cu leziuni la mână în urma unor interacțiuni aparent banale.

Președintele a recunoscut că își aplică machiaj pe mâini atunci când este "din nou" lovit de cineva.

"Am un machiaj care este ușor de aplicat. Durează aproximativ 10 secunde", a detaliat el.

Trump are insuficiență venoasă cronică

La mijlocul lunii iulie 2025, Trump s-a dus la Centrul Medical Walter Reed din cauza a ceea ce medicul său a descris drept "o ușoară umflare a picioarelor".

Ecografiile sale au arătat că președintele suferă de "insuficiență venoasă cronică".

Este o afecțiune frecventă în rândul persoanelor în vârstă, în care valvele unidirecționale din interiorul venelor nu funcționează corect, ceea ce îngreunează circulația sângelui de la picioare până la inimă.

Pentru a-și trata afecțiunea, președintele a purtat pentru scurt timp șosete compresive și, în cele din urmă, a renunțat la ele.

"Nu mi-au plăcut", a recunoscut Trump în timpul interviului cu WSJ. În prezent, potrivit spuselor președintelui, situația s-a ameliorat.

El a menționat că se ridică de la birou și merge mai mult pe jos, aceasta fiind o altă modalitate comună de a ameliora afecțiunea.

Totuși, Trump nu este interesat de exerciții fizice, în afară de golf.

"Pur și simplu nu-mi place. Este plictisitor. Să merg pe o bandă de alergare ore întregi, așa cum fac unii oameni, nu este pentru mine", a explicat el.

Trump doarme puțin și își sună consilierii la 2 noaptea

Apropiații lui Trump l-a sfătuit să încerce să-și țină ochii deschiși în timpul evenimentelor publice, temându-se că ar putea da impresia că adoarme, a declarat o persoană familiarizată cu situația.

Camerele video l-au surprins pe președinte părând să moțăie în decembrie, la o ședință de cabinet, și în timpul unui eveniment din noiembrie privind reducerea costului medicamentelor pentru slăbit.

În ceea ce privește odihna, cel mai puternic om din SUA susține că s-a descurcat întotdeauna "cu puțin somn".

Conform propriilor relatări, Trump trimite adesea mesaje text și își sună consilierii la orele 2 sau 3 dimineața.

Mai mulți apropiați au mărturisit că au primit mesaje de la președinte la ore foarte matinale, după ce acesta le-a urmărit aparițiile în programele nocturne de la postul conservator Fox News.

Trump spune că își începe în mod frecvent ziua de lucru devreme, la un birou din Casa Albă, înainte de a coborî în jurul orei 10:00 și de a lucra în Biroul Oval până la orele 19:00 - 20:00.

Trump ia medicamente pentru colesterol și folosește unguent antiinflamator

Președinția americană a furnizat un calendar pentru primele 19 zile din decembrie, care a inclus sute de întâlniri și apeluri telefonice ale președintelui cu personalul administrației, membri ai Congresului și ai cabinetului său.

Președintele spune că le-a cerut apropiaților să-i facă un program cu mai puține întâlniri, dar mai importante, cărora să le poată acorda mai multă atenție.

Conform The Wall Street Journal, personalul cabinetului l-a încurajat pe Trump să "reducă ritmul".

Potrivit unor consilieri, președintele a fost îndemnat să petreacă aproximativ două săptămâni în Florida, la reședința sa, cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou, recomandare pe care acesta a acceptat-o.

Trump ia rosuvastatină și ezetimib pentru a-și controla colesterolul și folosește mometazonă - un unguent antiinflamator - pentru a-și trata o afecțiune a pielii, după cum a confirmat medicul său anul trecut, în aprilie.