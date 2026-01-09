Viktor Orban le spune maghiarilor că vor pierde două pensii bonus pe an din cauza sprijinului UE pentru Ucraina

Viktor Orban le spune maghiarilor că vor pierde două pensii bonus pe an din cauza sprijinului UE pentru Ucraina. Foto: Hepta

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, spune într-un mesaj pe Facebook că, din cauza sprijinului financiar acordat de UE Ucrainei în următorii 10 ani, pensionarii maghiari vor pierde, se pare, două pensii în fiecare an, scrie Censor.NET.

„Ucraina cere atât de mulți bani în următorii 10 ani încât această sumă ar putea fi folosită pentru a plăti pensiile maghiare timp de 40 de ani sau pentru a finanța toate programele de sprijin pentru familii timp de 60 de ani. Asta înseamnă cele 800 de miliarde de dolari pe care premierul ucrainean vrea să le obțină de la Bruxelles. Și ei, la rândul lor, vor să le obțină de la noi”, crede premierul maghiar.

Potrivit lui Orban, guvernul ungar a fost informat ieri printr-un raport al ministrului Afacerilor UE, Janos Boka, despre modul în care Uniunea Europeană va distribui aceste 800 de miliarde și din ce surse intenționează să obțină finanțare.

„Rezultatul este extrem de înfricoșător. Decretele de la Bruxelles prevăd abolirea pensiilor a 13-a și a 14-a, reducerea programelor de sprijin familial și introducerea unui impozit progresiv pe venit pentru contribuabilii maghiari. Și toate acestea pentru a exista bani pentru a plăti costurile utilităților din Ucraina.”

„Nu, noi, maghiarii, nu vom accepta asta! Vom publica raportul ministrului Boka, pentru că familiile maghiare au dreptul să știe ce plan vrea Bruxelles-ul să le impună. Și în aprilie, vor putea alege între calea Bruxelles-ului și calea păcii”, a conchis el.