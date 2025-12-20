Noi declarații ale lui Viktor Orban provoacă furie la Kiev: “Nu se știe cine a început războiul”

Ungaria, Slovacia și Cehia au ales să nu participe la programul de finanțare a Kievului. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a făcut noi declarații controversate privind războiul din Ucraina. El a spus, vineri, că nu se știe cine a început conflictul și a pus sub semnul întrebării nevoia de a sprijini Kievul, potrivit Politico.

În replică, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a răspuns la comentariile lui Orban postând pe rețelele de socializare: “La fel de «neclar» precum a fost pentru conducerea Ungariei în 1939”. Oficialul ucrainean s-a referit la desființarea Cehoslovaciei de către Hitler și la ocuparea regiunii Transcarpatia de către Ungaria, aliata Berlinului de atunci.

Orban a vorbit cu reporterii după summitul Consiliului European, unde liderii UE au convenit să împrumute împreună 90 de miliarde de euro pentru a trimite ajutor financiar Ucrainei.

Ungaria, printre statele care s-au opus continuării sprijinului economic pentru Ucraina

Ungaria, Slovacia și Cehia au ales să nu participe la programul de finanțare a Kievului, cimentând alianța lor sceptică față de Ucraina și dând o altă lovitură unității UE după ce liderii nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea a peste 200 de miliarde de euro din activele statului rus înghețate pentru a ajuta Ucraina.

Orban a dezvăluit, de asemenea, înainte de summitul UE de joi că Putin l-a avertizat pe liderul maghiar că Moscova va lua contramăsuri dacă UE va apela la active rusești pentru a ajuta Ucraina.

Potrivit lui Orban, Putin i-a spus că va exista „un răspuns ferm folosind toate instrumentele dreptului internațional și că se va ține cont de poziția fiecărui stat membru al uniunii”. „Așadar, noi, maghiarii, ne-am protejat”, a spus Orban.

Belgia, ca ţară depozitară a activelor ruse, s-a opus folosirii lor de teama unor repercusiuni financiare şi juridice.

Premierul maghiar a declarat că liderii UE își justifică sprijinul prin prezentarea Ucrainei drept o țară mică care a fost atacată.

„Desigur, nu este atât de mică”, a spus Orban, referindu-se la Ucraina. „Și nici măcar nu este clar cine a atacat pe cine. În orice caz, este o țară care a fost supusă violenței.”

În conferința sa de presă anuală de vineri, Putin a apărat ceea ce Kremlinul numește o „operațiune militară specială” în Ucraina. „Nu ne considerăm responsabili pentru moartea oamenilor, deoarece nu noi am început războiul”, a declarat Putin ca răspuns la o întrebare, dând vina pe guvernul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru o „lovitură de stat”.