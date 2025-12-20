Împrumutul pentru Ucraina nu va fi ieftin. UE va plăti dobânzi de 3 miliarde de euro pe an

Liderii europeni au optat pentru un împrumut comun, în loc să folosească activele rusești înghețate, pentru a finanța Ucraina. FOTO: Hepta

Liderii europeni au optat pentru un împrumut comun, în loc să folosească activele rusești înghețate, pentru a finanța Ucraina, iar contribuabilii din Uniunea Europeană vor trebui să acopere dobânzi de aproximativ 3 miliarde de euro pe an, potrivit unor înalți oficiali ai Comisiei Europene, scrie Politico.

Liderii UE au convenit, în primele ore ale zilei de vineri, să strângă 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani, garantate de bugetul UE, astfel încât „cufărul de război” al Kievului să nu se golească în aprilie. Țara devastată de război se confruntă cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro anul viitor și are nevoie disperată de fonduri pentru a-și asigura supraviețuirea, după ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat vineri că va menține conflictul.

Cehia, Ungaria și Slovacia nu se vor alătura celorlalte 24 de state ale blocului în împărțirea poverii datoriei, dar au fost de acord să nu obstrucționeze finanțarea necesară Ucrainei. Ca parte a acordului, Comisia va propune, la începutul săptămânii viitoare, un mecanism de „cooperare consolidată”, care le oferă celor 24 de țări o bază legală pentru a emite datorie comună.

Multe dintre elementele-cheie ale pachetului de finanțare de 210 miliarde de euro pentru Ucraina vor fi transferate în noul plan de datorie comună. Acestea includ plăți în tranșe, garanții anticorupție și un cadru privind suma care ar trebui direcționată către armata Kievului și către nevoile bugetare ale țării.

Guvernele europene au recurs la datorie comună după ce nu au reușit să ajungă la un acord privind un plan de a valorifica activele rusești înghețate la nivelul întregii Uniuni. Noul plan ar urma să ofere Ucrainei 45 de miliarde de euro anul viitor, astfel că Kievul va primi o gură de oxigen crucială în timp ce intră în al cincilea an de lupte. Restul fondurilor ar urma să fie plătite în 2027.

Costul împrumutului

Noul plan nu va fi ieftin. UE ar urma să plătească anual 3 miliarde de euro dobândă, din 2028, prin bugetul său pe șapte ani, buget finanțat în mare parte de guvernele statelor membre, au declarat vineri jurnaliștilor înalți oficiali ai Comisiei. Plățile de dobândă ar începe în 2027, însă în acel an ar costa doar 1 miliard de euro.

Ucraina ar urma să ramburseze împrumutul abia după ce Rusia pune capăt războiului și plătește reparații de război. Acest scenariu pare improbabil, ceea ce înseamnă că UE ar putea fie să rostogolească datoria în mod repetat, fie să folosească activele rusești înghețate pentru a o achita.

Asta ar necesita un nou acord politic între liderii UE, întrucât Belgia se opune ferm utilizării activelor înghețate.

Rezistența Belgiei a fost cea care, în cele din urmă, i-a obligat pe lideri să meargă pe varianta datoriei comune. Premierul belgian Bart De Wever a cerut garanții financiare nelimitate împotriva împrumutului susținut prin active rusești, o solicitare prea mare pentru colegii săi.