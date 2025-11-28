„Fără dosare penale la nivel înalt, nu există aderare la UE”. Bruxelles presează Kievul în plin scandal de corupție

Ucraina trebuie să îi urmărească penal pe politicienii și oameni de afaceri corupți, dacă vrea să adere la Uniunea Europeană, a avertizat un înalt oficial de la Bruxelles. FOTO Getty Images

Ucraina trebuie să îi urmărească penal pe politicienii și oameni de afaceri corupți, dacă vrea să adere la Uniunea Europeană, a avertizat un înalt oficial de la Bruxelles, în contextul presiunilor tot mai mari asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor acuzații tot mai grave de corupție.

Într-un interviu pentru Politico, comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, a declarat că guvernele europene nu vor sprijini aderarea unei țări candidate precum Ucraina la blocul comunitar cu 27 de membri, decât dacă poate demonstra că are un sistem eficient de combatere a criminalității la vârful societății.

Deși procesul de reformă din Ucraina este „un parcurs”, McGrath spune că, în opinia sa, Kievul face „eforturi” în lupta împotriva corupției și a adăugat că ține legătura constant cu autoritățile ucrainene cu privire la evoluțiile în acest domeniu. Declarațiile au venit în contextul întrebărilor privind un presupus plan de a devaliza aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei, ancheta extinzându-se acum la persoane din cercul apropiat al lui Zelenski și la oficiali din guvern.

„În fiecare țară candidată trebuie să existe un sistem solid pentru gestionarea cazurilor de presupusă corupție la nivel înalt”, a subliniat McGrath. „Este nevoie de un sistem puternic de investigare și, în final, de urmărire penală și condamnări. Cerem tuturor statelor membre să demonstreze eficiența în acest domeniu și cu atât mai mult celor care doresc să adere la Uniunea Europeană.”

La scurt timp după declarațiile lui McGrath, anchetatorii anticorupție au făcut percheziții la domiciliul și la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. Ancheta are loc într-un moment extrem de sensibil pentru Ucraina, în condițiile în care președintele american Donald Trump îl presează pe Zelenski să accepte un acord de pace care ar putea presupune cedarea de teritorii către Rusia.

Ucraina este în plin proces de aderare la UE, însă opoziția pe față a Ungariei blochează deocamdată progrese importante. McGrath a insistat că „același standard se aplică tuturor țărilor candidate”, subliniind că „statul de drept și reformele în justiție se află în centrul procesului de aderare”.

„Avem o relație foarte deschisă și onestă cu autoritățile ucrainene în ceea ce privește aceste cerințe”, a mai spus el. Standardele privind statul de drept trebuie respectate de toate statele care aderă la UE, a subliniat oficialul. „Dacă nu sunt îndeplinite, nu veți obține susținerea statelor membre pentru a avansa pe calea aderării.”

Întrebat dacă Ucraina face suficient în acest sens, McGrath a răspuns: „Cred că face eforturi pentru a atinge standardul cerut. Este un parcurs, iar noi monitorizăm îndeaproape evoluțiile și rămânem în contact permanent cu autoritățile ucrainene în legătură cu problemele care ne sunt semnalate sau care apar în spațiul public.”