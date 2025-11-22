Viktor Orban anunță că susține planul de „pace” al lui Trump, într-o încercare de a bloca ajutorul european pentru Ucraina

3 minute de citit Publicat la 19:55 22 Noi 2025 Modificat la 22:07 22 Noi 2025

Foto: Getty Images

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, un adversar intransigent al sprijinului pentru Ucraina și un aliat de nădejde al dictatorului Putin, susține așa-zisul acord de „pace” al guvernului american și îl vede ca pe o oportunitate de a bloca ajutorul pentru Ucraina din partea Uniunii Europene, relatează Politico, sâmbătă.

Într-o scrisoare trimisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, obținută de Politico, Orban cere Uniunii Europene să accepte termenii propunerii în 28 de puncte, care prevede ca Ucraina să cedeze teritorii și să își înjumătățească armata, în timp ce SUA ar primi o cotă de 50% din profiturile generate de reconstrucția țării.

Intervenția sa vine în momentul în care liderii UE sunt într-un moment de criză și încearcă să găsească un consens despre cum să răspundă acestor propuneri, elaborate de trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, fără consultarea aliaților europeni și care face concesii majore statului agresor.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a Statelor Unite”, a scris Orban. „Pe lângă susținerea președintelui SUA, trebuie, fără întârziere, să lansăm negocieri autonome și directe cu Rusia”, a continuat prim-ministrul ungar.

Ungaria încearcă să manipuleze situația pentru a periclita situația Ucrainei

Cu excepția Ungariei, celelalte 26 de state membre ale UE „și-au exprimat în mod repetat și fără echivoc sprijinul pentru Ucraina”, a declarat un oficial european, sub protecția anonimatului, ca reacție la scrisoare. „Există un nivel intens de coordonare între liderii europeni, precum și cu parteneri din afara UE, pentru a continua acest sprijin în contextul evoluțiilor recente”.

În același timp, Orban afirmă în scrisoare că Ungaria „nu susține ca Uniunea Europeană să trimită niciun fel de asistență financiară suplimentară Ucrainei, sub nicio formă și nu își dă consimțământul ca o astfel de decizie să fie adoptată în numele și în cadrul UE”.

Oficialii europeni poartă, în prezent, discuții cu statele membre despre cum pot folosi activele rusești înghețate pentru a obține un împrumut de reparații de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina. Subiectul se află pe agenda summitului de la Bruxelles din 18 decembrie, unde liderii ar urma să discute din nou chestiunea.

„Pentru Ucraina, un acord rapid privind împrumutul de reparații este esențial,” a declarat ambasadorul Ucrainei la UE, Vsevolod Cențov.

„El oferă finanțare predictibilă din soldurile de numerar ale activelor suverane rusești înghețate, asigură stabilitate începând cu 2026 și face acest lucru fără costuri suplimentare pentru contribuabilul european”.

Ungaria a încercat constant să blocheze ajutorul militar și financiar vital pentru apărarea Ucrainei, consolidându-și, în același timp, relațiile cu Kremlinul și opunându-se sancțiunilor menite să golească „cufărul de război” al lui Vladimir Putin.

Totuși, Ungaria a fost, la rândul ei, prinsă pe picior greșit de schimbările de retorică ale lui Donald Trump privind Rusia și a fost nevoită să negocieze o derogare de la noile restricții americane asupra petrolului rusesc.

Eforturi diplomatice pe ultima sută de metri

Von der Leyen și lideri ai marilor economii participă, sâmbătă, la summitul G20 de la Johannesburg, unde „au loc eforturi diplomatice foarte intense pe marginea planului de pace pentru Ucraina,” a spus un al doilea oficial european.

Președinții și premierii celor 27 de state membre UE vor discuta, de asemenea, propunerile Casei Albe la summitul UE–Uniunea Africană din Angola, luni.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a criticat dur propunerile americane la începutul săptămânii, avertizând că „presiunea trebuie exercitată asupra agresorului, nu asupra victimei. Răsplătirea agresiunii nu va face decât să invite și mai multă agresiune”.

Trump i-a dat lui Volodimir Zelenski termen până joi pentru a accepta planul.

„Trebuie să-i placă, iar dacă nu-i place, n-are decât să continue să continue să lupte,” a spus Trump, vineri.

Zelenski, a cărui țară se pregătește pentru încă o iarnă de război după invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, a spus că Ucraina trece prin „unul dintre cele mai dificile momente” din istoria sa și s-ar putea să fie nevoită să aleagă între „a-și pierde demnitatea sau riscul de a pierde un partener-cheie”.