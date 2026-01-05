Reacția lui Delcy Rodriguez după ce a fost amenințată de Trump. Ce mesaj i-a transmis președintelui SUA

Delcy Rodriguez. sursa foto: Getty

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a declarat gata să colaboreze cu Statele Unite ale Americii, într-un mesaj public transmis pe contul său de Telegram. Reacția vine ca replică la amenințările lansate de președintele american Donald Trump, care a avertizat că liderii de la Caracas ar putea „plăti scump” dacă nu se conformează cerințelor Washingtonului.

În mesajul său, Delcy Rodriguez transmite un apel explicit la pace, dialog și cooperare internațională.

„Venezuela își reafirmă angajamentul față de pace și coexistența pașnică. Țara noastră aspiră să trăiască fără amenințări externe, într-un mediu de respect și cooperare internațională. Credem că pacea globală se construiește mai întâi prin garantarea păcii în interiorul fiecărei națiuni”, a precizat aceasta.

Lidera de la Caracas susține că Venezuela își dorește relații echilibrate atât cu Statele Unite, cât și cu celelalte state din regiune, bazate pe principii de suveranitate și neintervenție.

„Prioritizăm evoluția către relații internaționale echilibrate și respectuoase între Statele Unite și Venezuela, precum și între Venezuela și alte țări din regiune, bazate pe egalitatea suverană și neintervenție. Aceste principii ghidează diplomația noastră cu restul lumii”, se arată în același mesaj.

Totodată, Delcy Rodriguez lansează o invitație directă către administrația americană pentru inițierea unei agende comune de cooperare.

„Invităm guvernul SUA să colaboreze cu noi la o agendă de cooperare orientată către dezvoltarea comună în cadrul dreptului internațional, pentru a consolida coexistența durabilă a comunității. Domnule președinte Donald Trump, popoarele noastre și regiunea noastră merită pace și dialog, nu război. Acesta a fost întotdeauna mesajul președintelui Nicolas Maduro și este mesajul întregii Venezuele în acest moment. Aceasta este Venezuela în care cred și căreia i-am dedicat viața. Visez la o Venezuela în care toți venezuelenii buni să poată fi uniți. Venezuela are dreptul la pace, dezvoltare, suveranitate și un viitor”, adaugă Rodriguez.

Donald Trump a declarat, duminică, într-un interviu acordat publicației The Atlantic, că Delcy Rodriguez, vicepreședinta care a preluat interimar funcția de președinte al Venezuelei, „va plăti, probabil, mai scump decât Nicolas Maduro dacă nu va face ce trebuie”.