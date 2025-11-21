Amenințarea criptică a lui Putin pentru Ucraina: Dacă refuză planul lui Trump, evenimentele de la Kupiansk se vor repeta pe tot frontul

2 minute de citit Publicat la 21:02 21 Noi 2025 Modificat la 21:55 21 Noi 2025

După presiunea și amenințările lui Trump, Putin a lansat și el propria amenințare pentru Ucraina invadată. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin amenință Ucraina cu „repetarea evenimentelor de la Kupiansk și în alte zone-cheie ale frontului”, dacă guvernul de la Kiev nu acceptă așa-zisul plan de prace propus de administrația americană și care ar fi fost redactat în colaborare cu cel mai important emisar al său, Kiril Dimitriev. Putin a susținut că Rusiei „îi convine” să continue luptele și să „își atingă obiectivele militar, prin luptă armată”.

Dictatorul rus a susținut că Kremlinul nu știa de planul americanilor și că nici nu l-a negociat cu administrația Trump, dar că „îl va analiza” și că îl vede ca pe o „soluționare pașnică definitivă” a războiului din Ucraina.

„Dacă Kievul refuză să discute propunerea președintelui Trump și refuză să o facă, atunci atât ei, cât și susținătorii războiului europeni trebuie să înțeleagă că evenimentele care au avut loc la Kupiansk se vor repeta inevitabil și în alte zone cheie ale frontului.

Poate nu atât de repede pe cât ne-am dori, dar se vor repeta inevitabil. Și, per total, acest lucru ne convine, deoarece duce la atingerea obiectivelor Districtului Militar Central prin mijloace armate, prin luptă armată”, a declarat Vladimir Putin.

"Avem acest text, l-am primit prin canalele de comunicare existente cu administraţia americană", a declarat liderul de la Kremlin la începutul unei teleconferinţe cu membrii Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse.

„Poate servi drept bază pentru o soluţionare paşnică definitivă, dar acest plan nu a fost discutat cu noi în termeni concreţi”, a declarat dictatorul în timpul şedinţei televizate a unei reuniuni, la Kremlin.

„Suntem pregătiţi să purtăm negocieri paşnice şi să rezolvăm problemele prin mijloace paşnice. Cu toate acestea, acest lucru necesită, desigur, o discuţie amănunţită a tuturor detaliilor planului propus. Suntem pregătiţi pentru asta”, a adăugat el.

Putin susține că nu știa de conținutul planului

Potrivit lui Putin, planul american în 28 de puncte, privit cu îngrijorare la Kiev, a fost discutat doar în linii mari între Rusia şi SUA, americanii cerând rușilor să facă anumite compromisuri şi să dea dovadă de flexibilitate. Nu este clar care sunt compromisurile făcute de statul agresor și nici unde a fost Kremlinul „flexibil”.

„Ucraina şi aliaţii săi europeni încă se amăgesc şi visează să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă”, a continuat Putin, afirmând că Rusia este pregătită, în caz de refuz, să îşi atingă obiectivele „prin arme, în cadrul unei lupte armate”.

Armata rusă a susţinut, joi, că a capturat oraşul Kupiansk din estul Ucrainei, unde forţele ucrainene, depăşite numeric şi mai prost echipate, se confruntă cu dificultăţi.

Menționarea Kupianskului, aflat într-o regiune pe care Rusia nu susține că a anexat-o, adică Harkov, pare să fie o aluzie că Rusia va cere și mai multe teritorii într-o negociere viitoare, dacă Ucraina nu acceptă dictatul propus acum de americani.