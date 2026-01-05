AUR anunţă că va ataca în instanță hotărârile Consiliilor Locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile

Taxele și impozitele din România au crescut de la 1 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Partidul AUR a anunțat luni că va ataca în instanță hotărârile Consiliilor Locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile. Potrivit comunicatului transmi de oficialii de la Alianța pentru Unirea Românilor, noile taxe pe proprietate și automobile instituite de guvernul condus de premierul Ilie Bolojan ar fi neconstituționale și încalcă regulile de bază ale fiscalității.

În comunicatul celor de la AUR s-a menţionat că taxele locale pe maşini au crescut atât direct, cât și prin introducerea unei componente suplimentare prezentate drept "sancțiune pentru poluare".

"Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în aplicare o nouă formă de inginerie juridică fiscală, prin care românii sunt împovărați ilegal și disproporționat cu taxe pe proprietate și pe automobile. În realitate, asistăm la o construcție normativă profund viciată, care ridică serioase probleme de constituționalitate, de drept european și de respectare a principiilor fundamentale ale fiscalității.

În cazul taxelor locale pe automobile, acestea au crescut nu doar direct, ci și prin introducerea unei componente suplimentare prezentate drept «sancțiune pentru poluare». Această componentă se aplică indiferent dacă autovehiculul este utilizat sau nu, inclusiv atunci când mașina stă în garaj. Ne aflăm, astfel, în fața unei duble impuneri pentru același fapt generator, și anume poluarea, ceea ce este inadmisibil.

Mai mult, această taxă are natura unei sancțiuni, iar în dreptul fiscal și penal este interzisă sancționarea dublă sau multiplă pentru aceeași faptă. Aplicarea unei «sancțiuni pentru poluare» în lipsa oricărei utilizări efective a autovehiculului încalcă flagrant principiile proporționalității și predictibilității legii, așa cum sunt consacrate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. O normă care încalcă aceste principii nu este lege în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului și trebuie înlăturată de la aplicare, în temeiul art. 20 alin. (2) și art. 148 alin. (2) din Constituția României", au transmis cei de la Partidul Alianța pentru Unirea Românilor AUR în document.

Partidul AUR: Primăriile se află deja într-un faliment virtual, inclusiv Primăria Capitalei

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a subliniat în comunicatul de astăzi că situaţia este agravată suplimentar, întrucât, din 1 ianuarie 2026, colectarea acestor taxe locale a fost transferată către ANAF. Printre alte aspecte semnalate de AUR se numără faptul că "primăriile se află deja într-un faliment virtual", inclusiv Primăria Capitalei, fapt recunoscut public chiar de primarul general, Ciprian Ciucu.

"Reamintim un fapt esențial: românii plătesc deja pentru poluare prin acciza inclusă în prețul carburantului. Dintr-un preț mediu de aproximativ 7,5 lei pe litru, nu mai puțin de 3 lei reprezintă acciza, iar împreună cu TVA, peste jumătate din prețul carburantului ajunge la stat. În plus, pentru autoturismele mai vechi, la momentul achiziției a fost achitată și taxa de poluare, declarată ulterior ilegală de CJUE. Avem, astfel, un caz aproape unic în Uniunea Europeană de sancționare triplă pentru aceeași presupusă faptă: poluarea.

În paralel, taxele locale pe proprietățile imobiliare au fost majorate semnificativ de la 1 ianuarie. Pentru locuințele personale, creșterile ajung până la 80%, existând numeroase cazuri în care taxele s-au dublat sau chiar triplat. Pentru IMM-uri majorările sunt de până la zece ori mai mari. Aceste măsuri reprezintă un atac direct asupra mediului economic românesc și creează premisele unor falimente în lanț.

Situația este agravată suplimentar de faptul că, de la 1 ianuarie 2026, colectarea acestor taxe locale a fost transferată către ANAF. Din declarațiile publice ale unor primari rezultă clar că primăriile nu mai controlează colectarea acestor venituri, statul central fiind cel care decide când și în ce condiții virează sumele către autoritățile locale. Această practică golește de conținut autonomia locală consacrată de Constituție și încalcă Legea finanțelor publice locale, Codul fiscal, precum și principiul așezării juste a sarcinilor fiscale", au mai notat reprezentanţii AUR în documentul publicat pe site-ul oficial al partidului.

Ulterior, aceştia au mai făcut următoarele precizări:

"Primăriile se află deja într-un faliment virtual, inclusiv Primăria Capitalei, fapt recunoscut public chiar de primarul general. În acest context, este de așteptat o revoltă judiciară legitimă a autorităților locale, a IMM-urilor și a contribuabililor persoane fizice împotriva acestor măsuri excesive și abuzive.

Pentru a veni în sprijinul românilor și pentru a opri aberațiile impuse cu îngăduința guvernului Bolojan, aleșii locali AUR vor ataca în instanță hotărârile Consiliilor Locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile, pentru toate motivele de nelegalitate și neconstituționalitate expuse. Totodată, susținem demersurile judiciare colective ale cetățenilor și antreprenorilor afectați de aceste măsuri.

Statul nu poate acoperi eșecul guvernărilor succesive prin confiscarea dreptului de proprietate și prin împovărarea excesivă a românilor. Această politică fiscală ne întoarce la practici de tip feudal și trebuie oprită prin toate mijloacele legale".