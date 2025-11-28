Procurorii anti-corupţie fac percheziţii la Administraţia Prezidenţială din Kiev. E vizat şeful de cabinet al lui Zelenski

Andrii Iermak, şeful de cabinet al lui Zelenski, acuzat de implicare în scandalul de corupţie din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a transmis, vineri, că efectuează percheziții la biroul lui Andrii Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. Yermak este anchetat în mega-scandalul din Energie, de la Kiev, în care, până acum, opt suspecți au fost acuzați în dosarul Energoatom. Timur Mindich, un apropiat al lui Zelenski şi fost partener de afaceri al președintelui ucrainean, este presupusul lider al grupului infracţional, conform Kiev Independent.

Zelenski a refuzat, deocamdată, să-l concedieze pe Yermak. În plus, l-a numit să conducă negocierile pentru pacea în Ucraina.

Conform unor surse din anchetă, una dintre casele de lux din apropierea orașului Kiev, finanțate prin schema de corupție Energoatom, i-ar fi fost destinată lui Yermak.

"Ukrainska Pravda" a relatat pe 24 noiembrie, citând surse din cadrul forțelor de ordine, că Yermak este implicat în scandalul de corupție, iar anchetatorii îl numesc „Ali Baba”.

Procurorul șef anticorupție din Ucraina, Oleksandr Klymenko, a declarat la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba organizează întâlniri și atribuie sarcini de persecutare a detectivilor NABU şi a procurorilor anticorupție”.

Zelenski e presat să-l demită pe Andrii Yermak

Președintele Ucrainei este îndemnat de deputaţii opoziției de la Kiev să-l dea afară pe Andrii Yermak, care e acuzat de implicare în scandalul uriaş de corupţie care zguduie Ucraina în ultima perioadă. Deputatul Iaroslav Jelezniak, din cadrul Partidului Golos (liberal) şi alţi membri din Partidul Solidaritatea Europeană i-au cerut lui Zelenski să-l dea afară imediat pe Andrii Iermak din cabinetul său.

Presiunea de a-l înlătura pe Yermak — descrisă pentru Politico de patru oficiali ucraineni de rang înalt implicați în discuțiile politice de la Kiev — reprezintă o problemă pentru Zelenski deoarece ea vine parțial chiar din rândurile propriului său partid, „Servitorul Poporului”.

Volodimir Zelenski a anunțat un plan de curățare a sectorului energetic al Ucrainei, după ce anchetatorii anticorupție au dezvăluit o schemă de mită de 100 de milioane de dolari (76 de milioane de lire sterline) – cel mai grav scandal din mandatul său.

Președintele Ucrainei a anunțat o reformă amplă a principalelor companii energetice de stat, inclusiv o schimbare completă a conducerii de la Energoatom, operatorul nuclear aflat în centrul schemei penale presupuse.

Reamintim că Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că investighează un grup infracțional din spatele unei scheme prin care partenerii comerciali ai Energoatom erau obligați să plătească mită de 10-15% pentru a evita blocarea plăților sau pierderea statutului de furnizor.

Presa ucraineană a relatat ulterior că unul dintre personajele-cheie ar fi Timur Mindich, om de afaceri și co-proprietar al unei companii media fondate de Zelenski înainte de a deveni președinte.