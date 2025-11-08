Forțele invadatoare ruse sunt pe cale să pună mâna pe orașul ucrainean Pokrovsk, o victorie simbolică dar cu costuri uriașe

Forțele invadatoare ruse par să fie pe punctul de a pune mâna, într-un final, pe orașul ucrainean Pokrovsk, în estul țării, o victorie simbolică pe care Vladimir Putin o urmărește de 21 de luni și pentru care a plătit un cost uriaș și care tot crește, scrie CNN, sâmbătă.

Luptele în interiorul orașului s-au intensificat în ultimele câteva zile după ce forțele ruse au infiltrat cu succes orașul ucrainean. Căderea Pokrovsk-ului, a cărui valoare strategică a scăzut dramatic în, dar care ar rămâne, totuși, cea mai mare victorie pentru Rusia din 2023, pare acum inevitabilă, conform celor de acolo.

Deși Ucraina a negat susținerile rușilor, conform cărora forțele apărării ucrainene din Pokrovsk au fost deja încercuite, soldații ucraineni de la fața locului spun că realitatea e tot mai neagră pe frontul de acolo.

„Situația este dificilă și avem to felul de lupte aici, lupte cu foc în zonele urbane și bombardamente cu tot felul de arme”, a declarat un comandant de batalion pentru CNN, vorbind sub protecția anonimatului din motive de securitate.

„Suntem aproape încercuiți, dar ne-am obișnuit”, a declarat el. Un alt soldat, care a cerut, de asemenea, să vorbească anonim, a declarat ă armata rusă continuă să avanseze cu un număr mare de soldați.

„Intensitatea mișcărilor lor este atât de mare încât operatorii de drone ucraineni pur și simplu nu pot să mai țină pasul. Rușii se mișcă în grupuri de câte trei, contând pe faptul că doi vor fi distruși, însă unul tot va ajunge în oraș să lupte. În jur de o sută de astfel de grupuri trece pe-aici într-o isngură zi”, a declarat un soldat din unitatea de drone Peaky Blinders.

Lupta simbolică pentru Pokrovsk

Afirmația că Rusia este dispusă să sacrifice fiecare doi soldați per grup pentru a avansa în Pokrovsk poate să pară șocantă, dar ea este verificabilă de observațiile făcute de cercetătorii internaționali care au relatat, de asemenea, despre numărul uriaș de pierderi umane ale Rusiei în jurul Pokrovsk, deși cucerirea orașului nu va mai conta strategic în acest moment.

Asta pentru că bătălia pentru Pokrovsk nu mai este o luptă pentru un centru logistic major – totul s-a transformat într-o luptă simbolică a moralului.

„Din punctul de vedere al unei perspective e război, nu are niciun sens”, spune George Barros, care conduce echipele de informații geospațiale de la Institutul pentru Studiului Războiului.

Pokrovsk a fost lungă vreme văzut drept un oraș-cheie pentru ucraineni, datorită conexiunilor sale rutiere și feroviare – el se află la joncțiunea mai multor drumuri importante și de acolo se poate ajunge cu ușurință la Donețk și Kostiantinivka în est și la Dnipro și Zaporojie în vest.

„Era un oraș semnificativ operațional pentru că era un nod de aprovizionare care sprijinea logistica ucraineană și prin care puteau fi susține, apoi, pozițiile tactice din sate din jur și în câmpul de lângă”, a declarat el.

Asta s-a schimbat, însă, după ce Rusia a început încercuirea orașului în vară. Frecventele atacuri cu drone și atilerie asupra autostrăzii principale și căii ferate au forțat Ucraina să caute rute alternative de aprovizionare, schimbând funcția de centru dinspre Pokrovsk – un succes important pentru ruși.

De asemenea, ultima operațiune minieră de cocs din Pokrovsk a fost și ea închisă la începutul anului.

„Din acest punct, Pokrovsk nu va mai fi capabil să producă nimic operațional pentru ruși pentru că au obținut deja efectul de care aveau nevoie cu mai multe luni în urmă”, a declarat Barros pentru CNN.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, declara la începutul săptămânii că Rusia adunase în jur de 170.000 de militari în regiune, într-o încercare de a crește șansele ofensivei din Pokrovsk.

Este clar că, deși Pokrovsk a fost ruinat, iar valoarea lui strategică aproape că a dispărut complet, orașul a devenit un simbol. Iar într-un război de uzură, astfel de simboluri contează.

Pokrovsk ar fi cel mai mare oraș pe care Rusia îi cucerește de la Bahmut încoace, cucerit în mai 2023.

În jur de 60.000 de oameni locuiau în Pokrovsk înainte de război. Acum, majoritatea au plecat, iar autoritățile ucrainene spun că doar în jur de 1.200 de civili au mai rămas în oraș. Unii dintre cei care au plecat au ratat oportunitatea de a fugi, iar autoritățile spun că evacuările sunt imposibile în prezent. Alții ar putea aștepta sosirea trupelor invadatoare.

Autoritățile statului agresor au făcut publice clipuri video în care apar evacuări ale locuitorilor din Pokrovsk în partea rușilor.

„Dintr-o perspectivă strategică, politică și informațională, Pokrovsk este foarte important pentru că Vladimir Putin a făcut tot posibilul să facă afirmații publice naționale și internaționale cu privire la capturarea lui.

Conduce o campanie informațională strategică, menită să prezinte victoria militară a Rusiei pe câmpul de luptă ca fiind inevitabilă”, spune Barros.

„Fără ordin de retragere”

Putin a comunicat cât se poate de clar că obiectivul său este că pună mâna integral pe regiunile Donețk și Luhansk din estul Ucrainei și pe Herson și Zaporojie în sud.

Cucerirea Pokrovsk-ului i-ar permite să-și îndrepte atenția în altă parte – în mod clar spre un rând de orașe industriale de la nord-est, cele care reprezintă „coloana vertebrală” a apărării ucrainene din regiune.

Un soldat din brigada a 129-a a armatei ucrainene, aflat, în prezent, în apropiere de Kostiantinivka, a declarat pentru CNN că așteptările soldaților sunt că „imediat ce rușii pun mâna pe Pokrovsk și pe orașul vecin Mirnohrad, presiune va fi pusă pe Kostiantinivka și rușii vor începe asaltul spre Drujkivka”.

Soldatul citat spune că batalionul său nu dispune de un număr adecvatde soldați și că numărul de vehicule blindate la dispoziție nu este suficient.

Soldatul spune că principala îngrijorare a trupelor din zonă este că conducerea ucraineană va încerca să mențină controlul asupra ceea ce mai rămânedin Pokrovsk pentru o perioadă cât mai lungă pentru că retragerea din oraș va fi văzută ca un eșec major.

„Nu am avut până acum niciun fel de ordin de retragere, deși toată lumea înțelege cât se poate de clar că piederea Pokrovsk-ului este inevitabilă.

Am reușit să ținem Pokrovsk o perioadă foarte foarte lungă. Dar forțele noastre sunt epuizate, iar întăririle nu au sosit la timp”.

El mai spune și că retragerea va deveni mult mai periculoasă cu cât ucrainenii ezită și că se vor repeta experiențele dureroase trecute ale forțelor ucrainene – bătăliile pentru Bahmut și Avdiivka în 2023 și 2024 au fost marcate, în același fel, de retrageri întârziate, care au dus la pierderi mari de vieți omenești printre ucraineni.

„Va trebui să încercăm să scăpăm dintr-un blocaj – cu siguranță că înțelegeți ce fel de pierderi vom avea încercând să scăpăm dintr-o astfel de încercuire”, concluzionează soldatul.