Zăpadă de 158 cm la Vf. Omu și va continua să ningă. Risc de grad 5 de avalanșă, salvamontiștii recomandă să se evite drumețiile

Salvamontiştii braşoveni le recomandă turiştilor să evite deplasările în zona montană, în condiţiile în care la munte se anunţă vânt puternic, viscol şi vizibilitate redusă. FOTO: FB Salvamont România

Stratul de zăpadă a ajuns la 158 cm la Vf Omu și peste un metru la Bâlea. La munte se anunţă vânt puternic, viscol şi vizibilitate redusă și este risc mare de avalanșă. De grad 4 și 5 la altitudini de peste 1800 metri în Făgăraș, Bucegi și Țarcu Godeanu. Salvamontiștii recomandă turiștilor să renunțe la activităţile montane desfăşurate în afara domeniilor amenajate şi securizate.

Stratul de zăpadă joi dimineață era de 158 cm la Vf. Omu, de 103 cm la Bâlea, 80 cm la Țarcu, 53 cm în Călimani. În Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, stratul de zăpadă e de 10 - 25 cm.

Joi va continua să ningă și se va depune strat și în estul tarii.

Vântul va bate în nord-est cu viteză de 60 - 80 km/h la rafală și la munte cu până la 120 km/h pe creste.

La noapte va fi ger, minus 10 – minus 16 grade în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova.

Până vineri seară la ora 20.00, temperaturile vor scădea la peste 1800 m până la minus 19 grade Celsius, iar la sub 1800 m până la minus 16 grade.

Braşov: Turiştii, sfătuiţi să renunţe la activităţile montane

Salvamontiştii braşoveni le recomandă turiştilor să evite deplasările în zona montană, în condiţiile în care la munte se anunţă vânt puternic, viscol şi vizibilitate redusă. Salvatorii montani recomandă renunţarea la activităţile montane desfăşurate în afara domeniilor amenajate şi securizate.

„Având în vedere gravitatea situaţiei, Salvamont Braşov recomandă evitarea deplasărilor în zona montană înaltă, amânarea turelor alpine şi a drumeţiilor pe trasee de creastă, precum şi renunţarea la activităţile montane desfăşurate în afara domeniilor amenajate şi securizate. În aceste condiţii meteorologice, traseele pot deveni impracticabile într-un interval foarte scurt, iar intervenţiile de salvare sunt considerabil îngreunate”, anunţă, joi, Salvamont Braşov.

Salvatorii montani fac apel „la responsabilitatea tuturor celor care intenţionează să desfăşoare activităţi în mediul montan”, recomandându-se acestora să respecte avertizările oficiale emise de Administraţia Naţională de meteorologie, să se informeze constant asupra evoluţiei vremii şi să evite „expunerea inutilă la risc”.

Recomandările făcute de Serviciul Judeţean Salvamont Braşov sunt transmise în condiţiile în care ANM a emis avertizări potrivit cărora în intervalul 8 ianuarie 2026, ora 10:00 – 10 ianuarie 2026, ora 10:00, judeţul Braşov şi zona montană a Munţilor Făgăraş şi Bucegi se află sub incidenţa unor fenomene meteorologice severe, încadrate în cod galben şi cod portocaliu.



În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt prognozate intensificări foarte puternice ale vântului, cu rafale ce pot depăşi 85–120 km/h, viscol accentuat, troienirea zăpezii şi reducerea vizibilităţii sub 50 de metri.

„Aceste condiţii generează un risc major pentru siguranţa persoanelor, deplasarea devenind extrem de periculoasă, cu posibilitatea apariţiei rapide a dezorientării, hipotermiei şi a accidentelor grave”, precizează Salvamont.