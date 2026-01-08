Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe un câmp o monedă de aur antică „incredibil de rară”

2 minute de citit Publicat la 13:54 08 Ian 2026 Modificat la 13:54 08 Ian 2026

Moneda datează din jurul anilor 50–10 î.Hr., din perioada Epocii Fierului FOTO: David Duggleby Auctioneers

Un bărbat cu un detector de metale a descoperit o monedă antică ce ar putea oferi dovezi ale comerțului dintre două triburi, cu mii de ani în urmă.

Moneda dezgropată de un pasionat de detectoare de metale în Lelley, East Yorkshire, Marea Britanie, datează din jurul anilor 50–10 î.Hr., din perioada Epocii Fierului, potrivit BBC.

Este o variantă a unui stater de aur Corieltauvi, un trib celtic care ocupa întregul Lincolnshire, până la malul sudic al estuarului Humber.

Coralie Thomson, de la casa de licitații David Duggleby din Scarborough, care va scoate moneda la licitație, a declarat că este „incredibil de rară” și că pare să fie „doar a doua descoperită vreodată”.

Moneda a fost găsită pe teritoriul din Epoca Fierului al tribului Parisi, care ocupa o zonă din East Yorkshire.

Leicester a fost capitala romană a tribului Corieltauvi, iar monetăria era unul dintre atelierele acestora.

Casa de licitații a precizat că moneda cântărește 5,5 g și are o compoziție de 33% aur, 54% cupru și 9,5% argint.

Pe monedă se află cinci puncte și o reprezentare a unui cal.

Thomson a spus: „Al cincilea punct este cel care face această monedă atât de incredibil de rară. Staterii Corieltauvi aveau întotdeauna patru puncte – sau cel puțin așa credea toată lumea până când o variantă cu cinci puncte a fost descoperită anul trecut în Northamptonshire”.

Thomson a mai spus că cele două triburi erau „aparent destul de civilizate”, adăugând că jafurile, furturile sau crimele sunt explicații mai puțin probabile pentru faptul că aurul Corieltauvi a ajuns pe teritoriul Parisi.

„Cel mai probabil este o dovadă a comerțului dintre cele două”, a spus ea.

Staterul va fi inclus în licitația de monede, bancnote și timbre organizată de David Duggleby săptămâna aceasta.

Thomson a adăugat: „Un singur punct în plus poate părea nesemnificativ, dar din punct de vedere al atractivității pentru colecționari este un adevărat factor decisiv. Vorbim despre o dublare sau chiar o triplare a valorii la licitație”.

Moneda a fost evaluată la 4.000 de lire, însă la licitație ar putea să fie vândută cu o sumă mult mai mare.