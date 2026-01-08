Concedieri în masă și acuzații de „pensionari ținuți pe funcții” la compania de stat Minprest. Peste 170 de angajați rămân fără joburi

Minprest Serv SA din Rovinari este o companie de stat. Sursa foto: Facebook/ Minprest

Reprezentanţii Sindicatului Liber Alfa Minprest informează faptul că, începând cu luna ianuarie, conducerea Minprest Serv SA din Rovinari i-a notificat oficial intenţia de a emite 102 preavize, urmând ca alte 52 de contracte individuale de muncă să înceteze, potrivit Agerpres.

Motivele invocate sunt închiderea unor cariere miniere, ca urmare a planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia (CEO), precum şi reducerea cheltuielilor la nivelul CEO, decizii care lovesc direct în salariaţii Minprest, deşi aceştia nu poartă nicio vină pentru situaţia creată, susţin reprezentanţii sindicatului într-un comunicat de presă transmis joi.

Acuzații grave la Minprest: „Pensionari reangajaţi şi structuri administrative supradimensionate sunt protejate”

„Atragem atenţia că aceste concedieri reprezintă şi o consecinţă directă a unui management defectuos şi a unor politici publice aplicate fără discernământ social în care se taie de la cei care muncesc, dar se menţin privilegii şi funcţii inutile. Sindicatul Liber Alfa Minprest a transmis, în mod repetat, Ministerului Energiei şi conducerii CE Oltenia propuneri concrete pentru reducerea impactului social, inclusiv diminuarea drastică a numărului de pensionari menţinuţi pe funcţii TESA în cadrul Complexului Energetic Oltenia.

Ministrul Energiei a ignorat aceste propuneri, preferând să sacrifice locuri de muncă active în loc să corecteze dezechilibre evidente din sistem. Este inacceptabil ca, într-o companie de stat, pensionari reangajaţi şi structuri administrative supradimensionate să fie protejate, iar salariaţii Minprest Serv SA, oameni activi, cu familii şi obligaţii, să fie trimişi în şomaj”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii amenință cu proteste

Sindicatul Liber Alfa Minprest subliniază că a formulat propuneri clare şi realiste pentru a reduce numărul concedierilor, însă acestea nu au fost asumate, iar dialogul social a fost tratat cu superficialitate.

„În acest context, avertizăm că responsabilitatea pentru efectele sociale ale acestor concedieri aparţine în totalitate factorilor decizionali, de la conducerea CE Oltenia şi Ministerului Energiei. Sindicatul Liber Alfa Minprest nu va accepta transformarea salariaţilor Minprest Serv în victime tăcute ale restructurării şi îşi rezervă dreptul de a declanşa acţiuni sindicale, proteste şi de a sesiza atât Guvernul României, instituţiile statului român, precum şi organismele europene, dacă nu vor fi identificate soluţii reale şi imediate”, se mai menţionează în comunicatul Sindicatului Liber Alfa Minprest.

170 de angajați concediați şi 125 de persoane cărora le încetează contractele pe perioadă determinată

Potrivit directorului Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj, Romeo Chiriac, motivul care stă la baza acestei hotărâri este faptul că CEO va renunţa în 2026 în totalitate la o parte a serviciilor desfăşurate de Minprest - mentenanţă, asistenţă tehnică, întreţinere şi reparaţii linii căi ferate, curăţenie interioară şi întreţinere centrale termice.

„Înainte de sărbători am primit o notificare de la Minprest Serv SA în care ne-au înştiinţat că la ora actuală au 1.003 salariaţi, din care 984 personal activ şi 19 persoane cu contractul individual de muncă suspendat. Din cei 984 activi, 889 sunt muncitori, 43 sunt şefi de echipă şi formaţii şi 52 TESA.

Ne-au înştiinţat că, începând cu ianuarie 2026, urmează să concedieze 170 de persoane prin concediere colectivă şi 125 de persoane cărora le încetează contractele care au fost încheiate pe perioadă determinată. În zece zile calendaristice pot veni sindicatele cu propuneri şi bănuiesc că au făcut deja propuneri către conducere, urmând să ne transmită notificarea finală, ulterior urmând să le acordăm serviciile de preconcediere", a declarat joi, pentru Agerpres, Romeo Chiriac.

În noiembrie 2025, 300 de angajaţi ai Minprest au protestat la Târgu Jiu, principalul motiv fiind disponibilizările anunţate în cadrul societăţii.

Cine este în Consiliul de Administrație al Minprest

Actualul CA al companiei a fost numit provizoriu, în 25 noiembrie 2025, iar mandatele sunt valabile până în aprilie 2026, potrivit site-ului Minprest.

Componența actuală a Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., provizorie, este:

Moța Iustin – Președinte C.A.

Popescu Mugurel-Daniel – membru C.A.

Lungu Ion – membru C.A.