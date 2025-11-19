CE Oltenia închide două grupuri pe cărbune de la Turceni și Ișalnița. Sunt vizați peste 4.500 de angajați

19 Noi 2025

Cele două grupuri vizate de oprirea activității sunt grupul 7 Turceni și grupul 7 Ișalnița. FOTO: Hepta

Două grupuri pe cărbune din termocentralele Turceni și Ișalnița vor fi oprite definitiv, după ce ce ANRE a retras licențele de funcționare la solicitarea Complexului Energetic Oltenia. Măsura vizează 4.500 de angajați de la Complexul Energetic Oltenia, potrivit presei locale.

În acest moment, CE Oltenia mai are în funcțiune cinci grupuri. ANRE a retras licențele pentru celelalte două grupuri la cererea CE Oltenia, demers inițiat de Ministerul Energiei pentru a evita pierderea unor fonduri din PNRR.

Cele două grupuri vizate sunt grupul 7 Turceni și grupul 7 Ișalnița.

La Turceni, grupul 7 fusese trecut în conservare din 1 iunie, iar la Ișalnița, grupul 7 fusese oprit la 1 ianuarie 2024 și trecut în rezervă tehnică conform planului de restructurare al CE Oltenia.

Acesta a mai fost repornit pentru scurt timp în vara anului 2024, însă oprirea definitivă a fost confirmată recent.

Ce a spus ministrul Energiei despre angajații de la CE Oltenia

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că protejarea locurilor de muncă rămâne o prioritate, iar în urma acordului Comisiei Europene s-a reușit păstrarea tuturor angajaților CEO, respectiv peste 8.000.

“Complexul Energetic Oltenia are aproximativ 8.500 de angajaţi în total, iar cei 4.500 la care m-am referit sunt locurile de muncă direct puse în pericol de calendarul initial de închidere. Prin renegociere, am reusit să le păstrăm. Pentru restul, suntem deja în discutii cu autoritătile locale din Gori pentru un plan de reconversie profesională si investiții care să asigure locuri de muncă stabile pe termen lung. Nu lăsăm pe nimeni în urmă!”, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor funcționa în această iarnă. Trei dintre acestea vor rămâne în operare până în 2030, în baza unui acord cu Comisia Europeană:

Rovinari 4 – 310 MW

Rovinari 5 – 310 MW

Turceni 5 – 310 MW

Pentru grupurile Rovinari 6 și Turceni 4, fiecare de 310 MW, sunt analizate opțiuni după 31 august 2026.

Care ar fi fost impactul închiderii tuturor termocentralelor pe bază de cărbune

Comisia Europeană a decis să permită României să țină deschise termocentralele pe cărbune peste termenul la care s-a angajat să le închidă.

Guvernul şi-a asumat în urmă cu cinci ani oprirea unităților, fără să găsească soluții alternative. Dacă nu ar fi existat un acord cu Comisia Europeană, România plătea şi aproape două miliarde de euro penalităţi, iar preţul energiei electrice ar fi crescut şi cu 30%.

Un preț mediu acum pentru energia electrică este de 1,4 kwh. Dacă ar fi crescut la 1,8 lei, pentru o factură de 350 de lei impactul ar fi de 100 de lei.

Problemele din energie ar fi fost aşadar, din nou, decontate tot de români. Toate acestea după ce unele facturi s-au dublat odată cu eliminarea schemei de plafonare.

Conform INS, energia electrică ne costă în medie cu 69% mai mult faţă de toamna anului trecut.

Aşa se face că astăzi, termocentralele mamut ale României au rămas printre sursele de bază de energie.