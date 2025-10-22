10.000 de angajați ai Termocentralei Rovinari răsuflă ușurați după decizia CE. „Nu am vrut să plec în străinătate”

Statul român a investit în modernizarea acestor facilităţi energetice. Avem aparatură ca cei din Vest şi mai mult, respectăm la virgulă toate normele de poluare. Foto: Agerpres

Comisia Europeană a decis să permită României să țină deschise termocentralele pe cărbune peste termenul la care s-a angajat să le închidă. Vă reamintim, guvernanţii şi-au asumat în urmă cu cinci ani, oprirea acestor facilităţi, dar fără să se gândească niciunul ce va pune în loc. Mai mult decât atât, dacă nu le închideam, plăteam şi aproape două miliarde de euro penalităţi, iar preţul energiei electrice ar fi crescut şi cu 30%. Cei 10.000 de angajați ai Termocentralei Rovinari răsuflă acum ușurați că nu își vor pierde locurile de muncă.

Riscăm să rămânem în întuneric din cauză că într-o beznă a minţii ne-am asumat, acum cinci ani, să închidem termocentralele pe cărbune fără a avea un plan de rezervă.

Ne-am bazat că soarele, vântul și apa vor înlocui miile de megawaţi produse clasic şi, ca de fiecare dată aproape, ne-am înşelat.

Aşa se face că astăzi, termocentralele mamut ale României sunt printre sursele de bază de energie. Asta am descoperit şi la Rovinari, una dintre uzinele Complexului Energetic Oltenia.



„Aici vedem starea sistemului naţional în momentul de faţă, adică – consumul 6.600 de megawaţi, producţia este la 5.677 deci şi o diferenţă, un sold pe care-l importăm de 879 de megawaţi. Şi aici avem eolianul e cu minus, fotovoltaicul, azi dimineaţă era întunecat, acum e la doi magawaţi. Principalele surse la momentul de faţă sunt cărbune, hidrocarburi, hidro şi nuclear”, a explicat directorul termocentralei Rovinari, Dan Medințu.

România e încă dependentă de termocentrale

Aşa că oricât de mult ne-am dori să respectăm obligaţiile asumate la Bruxelles, este imposibil. Suntem dependenţi de termocentrale, atât pentru producţie cât şi pentru fluctuaţiile de consum din toată ţara, ele având capacitatea de a regla aceste diferenţe şi de a nu ne lăsa pe întuneric.



„Aici să facem diferenţa între ce asigură reglajul din cadrul sistemului. Dacă excludeţi fotovoltaicul şi eolianul, greul va fi realizat de hidro şi termocentrală”, spune directorul tehnic al termocentralei Rovinari, Iosif Chircă.



„Ce trebuie să înţelegeţi. În momentul în care ajungeţi acasă şi aţi apăsat întrerupătorul şi creşte consumul de energie electrică, extrapolând,practic exagerând puţin, apare o abatere de frecvenţă pe care sistemul de reglare automată o sesizează şi corectează producţia de energie, astfel încât să limităm creșterea abaterii de frecvență”, explică un inginer.



Se poate face acest lucru şi dintr-un colos comunist aşa cum l-au numit mulţi politicieni. Asta pentru că statul român a investit în modernizarea acestor facilităţi energetice. Avem aparatură ca cei din Vest şi mai mult, respectăm la virgulă toate normele de poluare.



„Prin modernizarea grupului şi investițiile care s-au făcut am respectat toate cerinţele impuse pe parte de mediu de către Uniunea Europeană”, explică directorul termocentralei Rovinari.

10.000 de angajați răsuflă ușurați după decizia Comisiei Europene

Şi paradoxal, după toate aceste investiţii, statul ar trebui să pună lacătul pe aceste termocentrale. Asta mai înseamnă ceva: aproape 10.000 de oameni daţi afară.



„Eu fiind din zonă, am crezut că o să fie viitor în continuare, n-am vrut să plec în străinătate”, spune un tânăr care lucrează la termocentrală.

Tinerii învaţă meserie de la pensionarii chemaţi înapoi la muncă, minerii din exploatarea de cărbune speră ca statul să nu le curme dreptul la pensie şi spun că dacă în Vest însă se mai poate produce energie din zăcămintele pământului, trebuie să se poată şi la noi.



„De doi ani şi trei luni”, spune un pensionar că s-a întors la muncă ca să îi învețe meserie pe cei tineri.



„A fost baza punerii în funcţiune, alături de alţi colegi tot din pensie veniţi, baza punerii în funcţiune a grupului numărul 5”, spune un inginer.



Pentru ei toţi, astăzi a venit vestea de la Comisia Europeană.

„În situația în care România și-ar fi asumat să nu închidă aceste termocentrale pe bază de cărbune, ar fi riscat o penalizare de până la 1,8 miliarde de euro”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.



Dar decizia oficialilor europeni este doar o păsuire. Statul român este cel care în următorii ani trebuie să găsească soluţia care să nu mai pună România în lumina intereselor.

