Un miliardar care a făcut afaceri uriașe cu Coca-Cola vrea să convingă oamenii să nu devină antreprenori: „Zilnic poți da faliment”

Mie Repole, miliardarul care a făcut afaceri uriașe cu Coca-Cola vrea să convingă oamenii să nu devină antreprenori. FOTO: Getty Images

Mike Repole, antreprenorul miliardar care a co-fondat și a vândut două companii către Coca-Cola pentru suma totală de 9,7 miliarde de dolari, are un mesaj neașteptat pentru cei care vor să devină antrepenori. „Nu faceți asta”, le transmite el, scrie Fortune.

Într-un interviu acordat School of Hard Knocks, un canal de socializare cunoscut pentru intervievarea antreprenorilor bogați, Repole a vorbit despre propria viziune asupra antreprenoriatului și despre provozările pe care majoritatea poveștilor de succes le trec cu vederea.

„Petrec mai mult timp convingându-i pe oameni să nu mai fie antreprenori”, a spus Repole. „Primii cinci ani pentru un antreprenor îi numesc anii de supraviețuire. În fiecare zi, ai putea da faliment.”

Sfatul lui Repole are o greutate semnificativă, având în vedere istoricul său impresionant în afaceri. Originar din Queens, New York, în vârstă de 56 de ani, a făcut avere după ce a fondat Glaceau împreună cu J. Darius Bikoff în 1999. Compania, care a produs Smartwater și Vitaminwater, a crescut de la 1 milion de dolari în vânzări în primul an la peste 1 miliard de dolari în venituri până în 2007, când Coca-Cola a achiziționat-o pentru 4,1 miliarde de dolari .

În urma acestui succes, Repole a fondat BodyArmor, o companie de băuturi sportive, în 2011. Aceasta a atras atenția câțiva ani mai târziu, în 2014, când legenda NBA Kobe Bryant a investit 5 milioane de dolari pentru o participație de 10%, devenind directorul de creație al mărcii. În noiembrie 2021, Coca-Cola a achiziționat restul de 85% din BodyArmor pentru 5,6 miliarde de dolari, ceea ce a devenit cea mai mare achiziție de marcă a gigantului băuturilor din istorie.

Forbes estimează în prezent că averea netă a lui Repole este de 1,6 miliarde de dolari, provenind în mare parte din aceste două afaceri de succes. Între aceste investiții, el a ocupat și funcția de președinte al companiei de gustări Pirate's Booty, contribuind la creșterea brandului cu 300% înainte ca acesta să fie vândut către B&G Foods pentru 195 de milioane de dolari în 2013.

Repole a subliniat în interviu că succesul antreprenorial este departe de a fi garantat. „Au fost zile în care nu credeam că putem reuși”, a spus el, adăugând că a „eșuat” de mai multe ori de-a lungul timpului.

Sfatul miliardarului reflectă o tendință tot mai mare în rândul antreprenorilor de succes, care sunt din ce în ce mai sinceri în ceea ce privește provocările legate de construirea de afaceri. Spre deosebire de narațiunile tipice despre succes care domină rețelele sociale, mesajul lui Repole recunoaște realitatea conform căreia majoritatea startup-urilor - peste două treimi dintre ele - eșuează și că, până și antreprenorii de succes se confruntă cu probleme și incertitudine.

Întrebat dacă este „puțin nebun” ca alți miliardari, Repole a răspuns: „Am început să fiu nebun”, adăugând: „Oamenii nebuni schimbă lumea”.